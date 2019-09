'Bježao sam od kuće, tukao se i krao, ali novac nije bio važan...'

Nisam elokventan, ne znam biti umiljat, ne znam se ni pretvarati. Jedino mjesto na svijetu gdje se mogu sakriti od svih grubosti i nepravde, gluposti je glazba, kaže Rajko Dujmić (65).

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Od malih nogu je znao da je glazba njegov život. Još kao dječak naučio je svirati, svladao tehnike, harmonije, razvrstavanje. S lakoćom je pretakao sliku u zvuk, napravio proljetni ili jesenski aranžman, pretvarao stvarnost u ljepotu.

- S godinu dana dobio sam žulj na usnicama od usne harmonike. Bio je to moj najdraži poklon za prvi rođendan. Puno godina kasnije mama je često prepričavala kako sam tada stajao na stolu i svirao a svi su gosti oko mene morali plesati. Od najranije mladosti jedini moj način komuniciranja s ljudima bio je zvuk, a tako je ostalo i do danas. Glazbom se najbolje izražavam - rekao je Rajko.

Foto: Privatni album

Prvu je pjesmu “Smij se” napisao sa samo 13 godina i nalazi se na CD-u “Boom festivala” iz Ljubljane iz 1974. godine. Kao klinac je, priznaje, bio nemoguć. U njegovom je djetinjstvu bilo svega.

- Bile su pune duše. Danas se to kupuje. Onog što sam ja imao u mladosti nema u dućanu:povjerenje, ljubav... Nama je puno značio poljubac. Iznad svega cijenili smo riječ, vjerovali smo si. Nisu nam tada trebali nikakvi ugovori, papiri - kaže Rajko. Dodaje da je kao klinac svašta radio. Odlazio je u frentu, po sedam dana nije ga bilo doma.Sam sebi danas ne može oprostiti što je tad radio mami.

Foto: Privatni album

- Imao sam frendove, krali bismo s aerodroma ona plava bliješteća svjetla i stavljali ih sebi u sobu. Svaki od nas je imao svoj disco klub. Tukao sam se stalno. Milijun puta dobio sam batina. I vratio. Ne postoji dio moje glave koji nije bio bar jednom slomljen. Nisam bio razbijač, izazivao,maltretirao. Uvijek sam nekoga branio, a i danas ću stati na stranu slabijih. Fizički sam bio najmanji i naoko najslabiji, no imao sam srce kao autobus. Uletio bih u tuču bez razmišljanja - priča.

Foto: Privatni album

Profesori u školi nisu ga, priznaje, voljeli. Samo profesorica Klepac iz glazbenog u njemu je vidjela ‘ono nešto’. Svoj prvi bend osnovao je u šestom razredu osnovne. Iz škole su htjeli da nastupaju u školskim šlapama i kutama, a momci su sanjali o ‘pravom’ koncertu. Šef tog benda bio je danas docent Dalibor Krpan. Nisu pristali na svirku u papučama i kutama, a profesori slegnuli ramenima i dodali “onda ništa od svirke”. Tvrdoglavi mladci, otišli su, priča Rajko, u vrt pokojnog Jurice Horvata, na uglu Petrove i Bukovačke i tamo svirali prolaznicima. U prvoj postavi prvog benda nije bio danas poznati ekonomist Borislav Škegro. S njim je Dujmić išao i u osnovnu i u srednju školu.

Foto: Privatni album

- Bio je zeru manji od mene i uvijek smo sjedili u prvoj klupi. Bili smo super bekovski par. Frajer navali, sruši Škegru, a ja ga, da sudac ne vidi, poskrivećki kosim. I svi sude faul na Škegri, a zapravo bih faul napravio ja. Da mogu ponoviti djetinjstvo, Škegru ne bih mijenjao - kaže Rajko.

Ne žali što od njega nije poprimio ni trunku financijske mudrosti.

- Ni danas nemam dobar odnos s novcem. Nismo na ti. Nemam cijenu. Možda je to glupo, ali nikad mi nije bilo bitno koliko se novca nudi, nego tko traži moju pjesmu. Kad čujem “imam spot na YouTubeu, pogledajte kako pjevam”, dižem se od stola. Ne pišem pjesme glasom nego dušom. Da sam pisao glasom Jasmin Stavros nikad ne bi bio pjevač - govori Rajko.

Foto: Privatni album

Prvi uspjesi i prvi novac počeo je dolaziti kad ga je Pero Moskaljov kao 12-godišnjaka pustio da ga zamijeni na klaviru u Esplanadi u Intim baru. Potom je završio violinu, srednju muzičku kod profesora Tita Barića i istovremeno se dodatno školovao u samostanu u Frankopanskoj. Na Kaptolu je, dodaje, završavao gregorijanski koral, harmoniju i melodiju.

- Taj ogromni raspon kasnije mi je dao kondorova krila. Nisam kolibrić, teško se dižem no kad se dignem, ako treba, i godinama držim se u visinama - kaže. Foto: Privatni album

Do ulaska u “Nove fosile” svirao je orgulje u rock operi “Gubec beg”, trećoj rock operi u svijetu i uvod u “Ave Mariju”. Jako je, otkriva, sklon duhovnoj glazbi. Prije “Novih fosila” godinama je pratio Josipu Lisac, Ljupku, Šerfezija... po Rusiji i istočnoj Njemačkoj. Slobodan Momčilović Moka zvao ga je u “Nove fosile”, no Rajko je isprva odbio jer nije htio izdati dečke s kojima je tada svirao u “Crno bijelima”. Pristao je tek godinu dana kasnije. Prvo je, kaže, došla Đurđica Barlović, a samo jedan dan kasnije i Rajko. Prve pjesme koje je napisao za “Fosile” bile su“Sanjaj me” i “Da te ne volim”, 1972. u Poreču. Nanizao im je hitova za tri života. S pjesmom “Rock me” 1989. je pobijedio na Eurosongu. Tekst je napisao Stevo Cvikić, a Rajko glazbu.

Foto: Privatni album

- Bila je to prva i posljednja pobjeda na Eurosongu. Stevo i ja namjeravamo napraviti još jednu pobjedničku pjesmu. Stalno nešto radimo. Bio sam i četvrti i šesti. Bio bih peti da nije bilo Celine Dion. Tako ovlaš proći kraj nečega što je svima drugima gotovo sveto i danas je nezamislivo.Otprilike kao da Blanka Vlašić preskoči tri metra, ustane i ode doma. Tako sam i ja, jedini od svih pobjednika u 50 godina, izostao s dodjele eurovizijskih nagrada. Bio sam u Wuppertal na gaži, svirali smo u katoličkoj misiji – priča Rajko.Odan je do bola i nikad nije htio iznevjeriti Nove fosile.

Davnih je godina Vlado Kalember (66) želio da mu se Rajko pridruži u bendu. Dujmić je to odbio jer nije mogao ostaviti Nove fosile.Takvo što Rajko je smatrao izdajom. Skladatelj je često govorio da je sam sebi nerijetko bio najveći neprijatelj.

- Prema sebi nemam milosti. To je zbog silne gladi za nježnosti. Svi su gladni nježnosti, proba što kompenzirati svačime, a toplinu ne možeš naći izvan sebe. Sam sebi postaneš neprijatelj želeći se svidjeti ljudima, biti im drag. Ne možeš im biti drag ako imaš dar. Takvi se ne vole - priznaje. Prvi i jedini solo album “Nizvodno od raja” objavio je 1993. godine. Većinu karijere bio je s “Novim fosilima”. No i kazališna i filmska glazba jako ga zanima. Radio je glazbu za “Dunda Maroja” i “Sedam lakih komada” te za film “Cijena života” Bogdana Žižića. Kad je još sa Željkom Ogrestom, kao krunu svega, prema vlastitim pjesmama napravio i mjuzikl “Za dobra stara vremena”, mislio je da je to kraj svijeta.

- To ima samo ABBA. Kultni mjuzikl “Mamma mia”. Zbog čestih je razočaranja u ljudima uvijek krivio sebe. Razmišljao je “zašto sam im vjerovao”. I svaki put krenuo ispočetka. Najteži udarac u karijeri bio mu je kad su ga Novi fosili 2014. izbacili iz benda. Skladatelj je teško primio to da neće pjevati na prvom koncertu oproštajne turneje u Beogradu, 25. listopada. Novi fosili više ga nisu htjeli jer, rekli su, nisu mogli računati na njega.

Foto: Privatni album

- Zbog teške Dujmićeve bolesti odlučili smo trenutačno prestati s radom grupe. Naime, poznato je da Rajko već tridesetak godina vodi bitku s ovisnošću zbog koje smo se razišli 1991. nakon što je odbio odlazak na liječenje - složili su se Sanja Doležal (55), Marinko Colnago (76) i Vladimir Kočiš Zec (70) u priopćenju za 24sata. Dodali su da su zbog ugleda i digniteta grupe, te predivnih pjesama, čiji je autor, godinama čuvali ugled grupe.

Da su odnosi u bendu narušeni, vidjelo se i 2013. kad je Rajko dobio Porin za životno djelo. Iako su Novi fosili tad bili u Opatiji, nijedan član benda nije došao na zabavu Dujmiću u čast. Članovi benda zamjerali su Rajku što ne želi na liječenje. Ruku mu je ponovno pružio Vlado Kalember. Opet ga je pozvao da dođe u Srebrna krila, no Rajko se tad zatvorio u sebe. Govorio je da se okrenuo novom poslu. Rajku je ovo bio drugi put da se razilazi s bendom. Početkom 90-ih skladatelj je s pjevačicama Natašom Belošević i Jelenom Fošner pokušavao Fosilima vratiti stari sjaj. Svirao je i u 4 Asa, no sve je to bilo kratkog vijeka.

Foto: Privatni album

Novi fosili su se u nekadašnjem sastavu okupili 2005. I tada je Dujmić prolazio kroz teško razdoblje. Uhitili su ga zbog posjedovanja grama kokaina, a on je tvrdio da su mu podmetnuli. Razlaz s Novim fosilima odrazio se i na njegov privatni život. Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je 1. kolovoza 2019. optužnicu kojom traži za Rajka kaznu zatvora zbog kaznenog djela prijetnje i nanošenja tjelesne ozljede supruzi Snježani. Glazbeniku je određen istražni zatvor od mjesec dana, koji je potom i produžen.

Dujmićeva odvjetnica Sandra Hančić 20. rujna podnijela je prijedlog za ukidanje pritvora. Odlukom Optužnog vijeća Rajka su pustili. Dujmić je već tjedan dana na slobodi, a estrada je brinula gdje tih dana Rajko spava. Nadali su se da ga je supruga Snježana, kojoj Rajko po sudskoj odluci ne smije prići, ipak primila doma. Prijateljima se povjerio da je u Remetincu imao i više nego dovoljno vremena za razmišljanje o sebi i svemu pogrešnome što je radio ljudima oko sebe.

Foto: Privatni album

- Rajko je samoinicijativno otišao u bolnicu na liječenje. Nikad nije bio tako čvrst, odlučan u želji da se makne od svega - kaže nam Nenad Ninčević, Rajkov bliski prijatelj. Fanovi, prijatelji i svi zaljubljenici u njegov opus i ljudskost, skladatelju šalju najljepše želje. I portal 24sata zatrpan je iskrenim željama da Dujmić ovoga puta uspije.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':