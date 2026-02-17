Black Eyed Peas na Bundeku će ovog ljeta napraviti spektakl

Trideset godina karijere, bezbroj globalnih hitova i status jednog od najutjecajnijih bendova moderne ere - Black Eyed Peas, ove godine obilježavaju veliku obljetnicu, a dio te svjetske proslave odvijat će se i u Zagrebu. U petak, 26. lipnja, na Jezero Bundek stiže bend koji je definirao zvuk posljednja tri desetljeća, u sklopu Lollipop ljetnog spektakla, na koncertu koji već sada nosi epitet glazbenog događaja godine. Ulaznice su u prodaji putem sustava Entrio.hr

Ovo nije samo još jedan nastup u nizu turneje, već jedinstvena prilika za građane Hrvatske i cijele regije da uživo svjedoče spektaklu koji slavi povijest, energiju i moć pop-kulture. Zagreb se ovom prilikom svrstava među rijetke europske gradove u kojima Black Eyed Peas obilježavaju 30 godina rada i to u punoj snazi, na velikoj open-air pozornici, pred tisućama ljudi.

Foto: S.Camelot

Od osnutka 1995. godine u Los Angelesu, will.i.am, Apl.de.Ap i Taboo brišu granice između hip-hopa, popa, elektronike i globalnih ritmova, stvarajući glazbu koja istovremeno puni plesne podije, osvaja radijske etere i nosi snažnu društvenu poruku. Tijekom karijere prodali su više od 35 milijuna albuma i 120 milijuna singlova, osvojili šest nagrada GRAMMY®, te postali drugi najprodavaniji izvođač svih vremena po broju digitalnih preuzimanja, prema Nielsenovim podacima.

Njihovi hitovi obilježili su generacije – od “Where Is The Love?”, preko “I Gotta Feeling”, “Boom Boom Pow” i “Meet Me Halfway”, do novije faze predvođene globalnim megahitom “RITMO (Bad Boys For Life)”, koji je premašio milijardu streamova i pregleda i postao njihova najslušanija pjesma na Spotifyju. Suradnje s imenima poput Shakire, J Balvina, Davida Guette, Malume i Daddyja Yankeeja dodatno potvrđuju njihovu sposobnost da i nakon tri desetljeća ostanu na samom vrhu svjetske glazbene scene.

Foto: PROMO

Posebno mjesto u njihovoj povijesti zauzimaju koncerti. Black Eyed Peas slove za jedan od najmoćnijih live bendova današnjice, a njihovi nastupi opisuju se kao produkcijski raskošni, energetski eksplozivni i emocionalno nabijeni događaji. Njihov legendarni nastup na poluvremenu Super Bowla XLV 2011. godine gledale su stotine milijuna ljudi, a turneje i festivalski nastupi diljem svijeta redovito okupljaju desetke tisuća posjetitelja po večeri. Tijekom europske turneje 2022. godine održali su 26 koncerata u 14 zemalja pred više od pola milijuna fanova, potvrđujući da njihova koncertna snaga s godinama samo raste.

Dolazak Black Eyed Peasa u Zagreb zato nadilazi okvire klasičnog koncerta. Riječ je o ljetnom open-air spektaklu, susretu generacija i kultura, večeri u kojoj publika ne dolazi samo slušati glazbu, već biti dio kolektivnog iskustva koje se pamti cijeli život. Lollipop, kao domaći brend poznat po vrhunskoj produkciji i velikim imenima, ovim događajem dodatno potvrđuje da Zagreb pripada karti najvažnijih europskih koncertnih destinacija.