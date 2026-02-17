Obavijesti

Filip Dizdar objavio najiskreniju pjesmu do sada: 'Volio sam te' razotkriva ljubav, ali i opsesiju

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Nakon uspjeha pjesme “Ovaj Božić”, “Volio sam te” označava jasan zaokret u njegovu zvuku i glazbenom smjeru. Nova pjesma donosi mračniju, atmosferičniju produkciju, ali zadržava plesni karakter

Glazbenik i redatelj Filip Dizdar objavio je novu pjesmu “Volio sam te”. Riječ je o emotivnoj, hipnotičnoj pjesmi koja istražuje ljubav iz više perspektiva, nježnih, ali i mračnijih.

“Ovo je možda najosobnija pjesma koju sam napisao. Iako za mene ima posebno značenje, tekst sam pisao tako da ostane otvoren za tumačenje i da svatko u njemu pronađe svoju istinu. S jedne strane govori o iskrenoj, bezvremenskoj ljubavi, dok s druge može pričati o opsesiji koja ne poznaje granice. Također nisam želio jasno definirati radi li se o ljubavi prema osobi ili nečemu drugome, to prepuštam publici,” kaže Dizdar.

POSLUŠAJTE PJESMU:

Nakon uspjeha pjesme “Ovaj Božić”, “Volio sam te” označava jasan zaokret u njegovu zvuku i glazbenom smjeru. Nova pjesma donosi mračniju, atmosferičniju produkciju, ali zadržava plesni karakter i minimalistički vokalni izraz.

“Za razliku od božićne pjesme, ova je zvučno tamnija i predstavlja veliki zaokret. Unatoč toj atmosferi, želio sam da ostane plesna, a pjevački dio jednostavan, gotovo kao mantra. To ponavljanje dodatno pojačava hipnotizirajući efekt,” objašnjava Filip.

Atmosfera pjesme snažno je utjecala i na vizualni identitet, pa je i glazbeni spot zamišljen kao kratki psihološki triler u trajanju od tri i pol minute. Kao redatelj, Filip je ponovno preuzeo potpunu kreativnu kontrolu.

“Ideja za spot rodila se otprilike u isto vrijeme kad i tekst. Nisam želio raditi klasičan ljubavni spot, već sam odlučio ispričati najmračnije i najrubnije tumačenje pjesme. Spot je zamišljen kao kratki film koji se s glazbom susreće u ključnim trenucima, a ne nužno stalno prati ritam,” kaže Dizdar.

Foto: PROMO

U spotu glume Antonio Scarpa i Matea Šiprak, dok je direktor fotografije Bruno Ranković.

„Antonio je odličan glumac i odmah sam ga vidio u ulozi, a kako smo privatno dobri prijatelji i suradnici odluka nije bila teška. Matea je umjetnica i dosad smo surađivali na filmu i sektoru scenografije no i u ovoj novoj ulozi glumice se snašla iznad svih očekivanja. S Brunom sam radio na svojem zadnjem filmu „Nonina Villa“ gdje me oduševio i već imamo nekoliko novih projekata u planu.“

Za Valentinovo, Filip otkriva i osobnu, intimnu tradiciju:

“Maja i ja smo se još prije par godina dogovorili da si za Valentinovo ne kupujemo poklone, već da svatko osmisli neki znak pažnje za onog drugog. Na kraju to uvijek ispadne najljepši poklon koji si možemo dati.”

