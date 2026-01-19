Glazbena senzacija Black Eyed Peas stižu u Hrvatsku, interes za open-air koncert već je velik

Prošle godine Sean Paul na Jarunu je napravio spektakt, a ovog ljeta zagrebačka publika ponovno će imati priliku uživati u velikom glazbenom spektaklu na otvorenom jer na Bundek stiže Black Eyed Peas. Organizatori najavljuju još veći produkcijski iskorak, urbanu glazbu i atmosferu koja spaja različite generacije.

''Nakon prošlogodišnjeg koncerta Seana Paula, koji je bio na Jarunu, ove godine očekujemo još veći koncert za početak ljeta. Također će nastupiti jedan veliki izvođač, dobra atmosfera i urbana glazba. Riječ je o Black Eyed Peasima. To je bend koji je na sceni već 30 godina. Ove godine slave 30. godišnjicu, tako da smo se odlučili baš za njih. Nikad nisu bili u Hrvatskoj. Zadnji put su bili na Exit festivalu, ako se ne varam, prije nekoliko godina.'', ekskluzivno za Novu TV rekao je organizator Filip Karačić.

PIXSELL | Foto: PIXSELL, REUTERS

Da je riječ o glazbi koja nadilazi generacijske granice, potvrđuje i DJ Gotz, odnosno Goran Mijatović, koji će zajedno s domaćim DJ-ima zagrijavati publiku prije i nakon koncerta.

''Nevjerojatno je da smo u zadnje dvije godine uspjeli dovesti dva jaka izvođača, poput Seana Paula i sada Black Eyed Peasa. Na ova dva naša koncerta i na naše partyje generalno dolazi i dosta starijih ljudi, zato što je to glazba koju smo slušali kao mladi, budi neku nostalgiju i, na kraju dana, većinu pjesama svi znamo napamet'', kaže Mijatović.

Black Eyed Peasi iza sebe imaju šest osvojenih Grammyja, desetke milijuna prodanih albuma te nastup na Super Bowlu, a njihov dolazak dodatno učvršćuje poziciju Zagreba na karti velikih europskih glazbenih događanja.

U organizaciji Lolopipa, jezero Bundek 26. lipnja na jednu će se večer pretvoriti u središte svjetske pop-kulture.

"Pokazali smo da Zagreb i Hrvatska imaju potencijala za dovođenje velikih svjetskih imena, tako da se u budućnosti nadamo da će u idućih nekoliko godina biti još više open-air festivala i koncerata kako bi naša scena rasla. Datum je 26. lipnja, ima još puno posla do tada, ali isplatit će se", otkriva Karačić.

Zagreb ovog ljeta ulazi u ritam svjetske scene – uz tisuće posjetitelja, bezvremenske hitove i večer koja će spojiti prošlost i sadašnjost u velikom glazbenom spektaklu.