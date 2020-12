Nije tajna da kraljica Elizabeta II. (94) iza sebe ima cijelu vojsku osoblja, poput stilistice i osobe za povjerenje koje joj svakodnevno stoje na usluzi. Jedna od njih je bila i Angela Kelly koja je na britanskom dvoru radila dugi niz godina, a kad je otišla u mirovinu napisala je knjigu 'The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe' te otkrila neke uvrnute tajne kraljice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na primjer, kraljica si ne mora sama razgaziti cipele pa je tako unajmila kraljevskog asistenta kojem je u opisu posla upravo to da kraljicu ne nažuljaju nove cipele.

- Asistentice na dvoru, ako imaju isti broj noge kao kraljica, doslovno uskaču u njene cipele - napisala je Kelly u svojoj knjizi.

Upravo su je cipele i zbližile s bivšom prvom damom SAD-a, Michelle Obamom (56). Naime, Michelle je jedna od rijetkih koju je kraljica na svečanom primanju zagrlila.

Svečanost nalaže da kad kraljica stoji, svi stoje, te su nakloni obavezni. Tako se muškarci klanjaju povijajući vrat, a žene to čine savijanjem koljena i laganim naklonom koji sliči na polučučanj. Ipak, kraljica je 'napustila' protokol kad je uzvratila zagrljaj Prvoj dami Michelle Obami 2009. godine.

Michelle je u svojim memoarima opisala da je trenutak zagrljaja uslijedio nakon što su se obje složile oko toga da ih bole noge nakon cijelog dana nošenja potpetica.

- Bile smo samo dvije žene koje su žuljale cipele - napisala je.

A kraljica zna neobično iznenaditi i oko drugih stvari. Tako je tražila onu ikonsku repliku u James Bondu pa joj je trebalo samo pet minuta razmišljanja prije nego li je prihvatila pojavljivanje u filmu o slavnom britanskom tajnom agentu.

- Ponuda joj se odmah učinila zabavno i bez rezerve je prihvatila. Kad sam je pitala želi li nešto govoriti u filmu, odgovorila je 'naravno da moram nešto reći, pa ipak me dolazi spasiti' - svjedočila je Angela Kelly.

Na pitanje što želi reći, hoće li ga pozdraviti s 'dobra večer James', kraljica je samo odmahnula glavom te pokazala dobro poznavanje serijala o Bondu te izrazila želju da kaže 'Good evening, Mr. Bond'.

Kad su vijesti prenijeli redatelju Dannyju Boyleu, on je skoro 'pao sa stolice' ponajprije što je kraljica uopće pristala biti u filmu, a onda i to da želi nešto govoriti.

Kraljica Elizabeta II. svakako je poznata i po svojim kostimima te šeširima, a oni su posebno važni na Kraljičinom godišnjem pojavljivanju na Royal Ascotu. Osim što se uzvanici na ovom događaju klade na konje, s godinama je rasla popularnost oklada na boju šešira koju će kraljica nositi.

Nakon što je saznala za te oklade, Kelly se dogovorila sa šefom kladionice o vremenu zatvaranja oklada, a čak postavlja i šešire za varku po palači kako bi se izbjeglo prepoznavanje modela koji će kraljica nositi. Kraljica zna za te oklade i jako je zabavljaju, a kako je velik ljubitelj šešira i raznih boja, ono što će nositi podosta je nepredvidivo.