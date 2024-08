Blake Lively ispekla sinu tortu u obliku grudi, fanovi je 'napali'

Blake Lively (36) nedavno je u intervjuu za BBC Radio 2 otkrila kakvu je tortu napravila svom najmlađem sinu Olinu za prvi rođendan, piše Page Six. Izazvala je lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama.

- Rođendanske torte koje ja pravim uvijek imaju malo smisla za humor. Mislim da će ga to proganjati do kraja života. Ali, što oni žele? Još uvijek ne zna reći što želi. Tako da, grudi! - rekla je glumica, a voditeljica je dodala: 'I ovako su grudi sve što oni žele u toj dobi'.

Kasnije se našalila kako će pokazati fotografije za koje je rekla da su 'poprilično nevjerojatne', a onda je naglasila kako misli na fotke torte, ne na grudi.

Brojni su se obrušili na glumici.

'Ona se tako trudi biti Ryan, ali joj ne ide. Ovo nije smiješna anegdota kao što ona misli', 'Ona kao da ima manjak socijalnih vještina', 'Nepodnošljiva je', bili su samo neki od komentara na društvenim mrežama.

Foto: Caitlin Ochs

Ipak, bilo je i onih kojima je njezina šala bila simpatična.

'Obožavam ju, ima super smisao za humor', 'I ona i Ryan su predobri i imaju odličan smisao za humor', pisali su neki.

Američka glumica već je neko vrijeme kritizirana zbog svog ponašanja. Nedavno se pojavila na londonskoj premijeri filma "It Ends with Us", a društvenim mrežama kruži snimka na kojoj joj netko daje 'narukvicu prijateljstva', sličnu onima koje razmjenjuju obožavatelji Taylor Swift (34).

Naime, pristojno se zahvalila na daru i potom narukvicu proslijedila asistentici.