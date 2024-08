Blake Lively je 'Swiftie', a sada je poslala poruku za Taylor: Pa koncert bi trebao trajati 47 sati

Američka glumica Blake Lively (36) želi produljiti trajanje koncerata Taylor Swift koja je trenutačno na 'Eras Tour'. Gostovala je u emisiji BBC Radija 1 'Breakfast Showu' gdje je pričala o svom novom filmu 'It Ends With Us'.

U jednom trenutku uključili su se slušatelji radio postaje, a jedan od njih je izjavio da pjesma Taylor Swift 'Love Story' ne bi trebala biti dijelom set liste na turneji, prenosi People.

Foto: Caitlin Ochs

- Ovo je malo grubo - rekla je Lively pozivatelju i dodala:

- Samo mrziš sreću, ili radost, ili samo svoje uši? Ne sviđaju ti se vlastite uši? - upitala je glumica.

- Mislim da je to jako dobra pjesma, ali samo mislim da bi neka druga pjesma s albuma 'Fearless' trebala dobiti priliku - rekao je pozivatelj u odgovoru i dodao:

- Mislim da je na set listi jer je jako poznata pjesma, ali mislim da bi neka manje poznata pjesma trebala dobiti svoje mjesto na set listi - dodao je.

Foto: KIM KYUNG-HOON/REUTERS/PIXSELL

Glumica je otkrila da bi koncerti na turneji trebali duže trajati, možda i duže nego što bi neki mislili.

- Iskreno, voljela bih da koncerti na 'Eras Touru' traju 47 sati kako bi se sve pjesme mogle izvesti. Moje mišljenje je da na sve treba odgovoriti s 'da' - krenula je Lively.

- Znači sve pjesme bi trebale biti izvedene od početka do kraja? - upitao ju je voditelj.

- Da - rekla je glumica.

People navodi kako koncert Taylor Swift s turneje 'Eras Tour' traje otprilike tri i pol sata, a pjevačica izvodi pjesme koje se nalaze na sedam različitih albuma te u prosjeku izvede između 44 i 46 pjesama.

Podsjetimo, pjevačica je trebala održati tri koncerta u Beču 8., 9. i 10. kolovoza, a otkazani su zbog terorističke prijetnje.

Austrija: Obožavatelji Taylor Swift okupljeni kod stadiona gdje je otkazan njen koncert | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Mnogi su se tada okupljali na bečkim ulicama i pjevali zajedno Taylorine pjesme.

Foto: Dino Stošić/24sata

Sada će nastupiti u Londonu, na stadionu Wembley, gdje je rasprodala pet koncerata, od 15. do 20. kolovoza. No, prije koncerata pripremila je party za svoj tim od 200 ljudi. Bila je u opuštenom izdanju i svima omogućila besplatni provod i prijevoz.

No, pjevačica i dalje šuti o otkazanim koncertima u Beču zbog kojih su obožavatelji potekli iz cijele Europe i svijeta...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:12 Fanovi Taylor Swift | Video: Dino Stošić/24sata