'Ova snimka pokazuje kakva je Blake Lively': Glumica je zbog jednog poteza na meti kritika

Američka glumica Blake Lively (36) već je neko vrijeme kritizirana zbog svog ponašanja. Nedavno se pojavila na londonskoj premijeri filma "It Ends with Us", a društvenim mrežama kruži snimka na kojoj joj netko daje 'narukvicu prijateljstva', sličnu onima koje razmjenjuju obožavatelji Taylor Swift (34).

Pristojno se zahvalila na daru i potom narukvicu proslijedila asistentici.

- Ne uklapa mi se u outfit, ali nosit ću je kasnije - rekla je Blake, radi čega su je mnogi proglasili bezobraznom.

Foto: Caitlin Ochs

U nastavku videa vidi se da mlada glumica Isabela Ferrer također dobiva narukvicu, ali ju je, za razliku od kolegice Lively, odmah stavila na ruku.

Ipak, bilo je onih koji su stali na stranu glumice. 'Meni se čini da se uklapa uz njezine naušnice', komentirali su neki.

- Ne znam čemu drama, ima pravo da joj se ne svidi poklon - jedan je od komentara.

No, prevladavali su komentari poput 'Blake je nova Amber Heard', 'Kako nas je tako dugo zavaravala?', 'Zašto i kako tek sad spoznajemo tko je zapravo ona?', 'Ovo samo govori o tome kakva je', 'Ne mogu vjerovati da je to rekla'...

Foto: Caitlin Ochs

Premijera filma tako je pala u drugi plan, a glumicu su ranije napadali da je promotivnu turneju filma preusmjerila na promociju svog brenda za kosu.

Također, posljednjih nekoliko dana TikTok, Reddit i X preplavljeni su nagađanjima o mogućem sukobu između Lively i Justina Baldonija. Te glasine su potvrdili i izvori iz filmske industrije, piše Business Insider.