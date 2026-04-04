Blake Lively se oglasila: 'Zadnje što sam htjela u životu je tužba'

Savezni sudac u New Yorku odbacio je većinu tužbi koje je glumica Blake Lively podnijela protiv kolege i redatelja Justina Baldonija, no ključne točke vezane za odmazdu i kršenje ugovora ipak će ići na suđenje. Nakon odluke, Lively se oglasila opširnom porukom na Instagramu, poručivši kako je srž njezine borbe razotkrivanje "koordiniranih digitalnih napada" i sustava koji ušutkavaju žrtve.

Suđenje ide dalje

Sudac Lewis J. Liman je u odluci na 152 stranice odbacio 10 od 13 točaka tužbe, uključujući sve one koje su se odnosile na seksualno uznemiravanje. Međutim, razlog odbacivanja nije bio nedostatak dokaza o spornom ponašanju, već pravna specifičnost. Sud je utvrdio da je Lively na snimanju filma It Ends With Us radila kao "neovisni ugovaratelj", a ne kao zaposlenica, zbog čega ne podliježe zaštiti saveznog zakona koji regulira diskriminaciju na radnom mjestu.

Foto: Eduardo Munoz

Sudac je naveo da bi se Baldonijevo ponašanje, poput "naslanjanja na njezin vrat govoreći 'dobro miriše'", moglo smatrati neprimjerenim u tvornici ili uredu, ali u kontekstu snimanja romantične scene, ono ne prelazi granice onoga što bi se moglo očekivati.

- Kreativni umjetnici moraju imati prostora za eksperimentiranje unutar granica dogovorenog scenarija bez straha da će biti tuženi za seksualno uznemiravanje - napisao je sudac Liman.

Unatoč tome, porota će ipak čuti za mnoge od ovih navoda jer su tri ključne točke tužbe ostale aktivne: odmazda, pomaganje i poticanje na odmazdu te kršenje ugovora. Suđenje je zakazano za 18. svibnja ove godine.

Blake Lively se oglasila

Nedugo nakon sudske odluke, Blake Lively obratila se svojim pratiteljima na Instagramu, ističući da je zadovoljna što će srž njezinog slučaja biti predstavljena poroti.

- Zadnje što sam željela u životu je tužba, ali pokrenula sam ovaj slučaj zbog sveprisutne ODMAZDE s kojom sam se suočila, i još uvijek se suočavam, jer sam privatno i profesionalno tražila sigurno radno okruženje za sebe i druge - napisala je. Glumica je upozorila javnost da se ne usredotoči na senzacionalizam.

Foto: Eduardo Munoz

- Ne dopustite da vas zavara digitalna sapunica. Fizička bol uzrokovana digitalnim nasiljem je stvarna. To je zlostavljanje. I posvuda je - poručila je.

‌- Zahvalna sam na odluci suda koja dopušta da se srž mog slučaja predstavi poroti sljedeći mjesec, te na prilici da konačno ispričam svoju priču u cijelosti, zbog sebe, ali i zbog onih koji nemaju istu priliku - objavila je Lively.

Foto: instagram

Sukob koji je potresao Hollywood

Pravna bitka koja je zaokupila pažnju javnosti započela je u prosincu 2024., nakon premijere filma It Ends With Us, adaptacije istoimenog bestselera Colleen Hoover. Lively je optužila Baldonija, koji je ujedno i režirao film, za stvaranje neprijateljskog radnog okruženja, neprimjerene komentare i neželjene dodire tijekom snimanja.

Foto: CAITLIN OCHS/REUTERS

Slučaj je eskalirao kada je The New York Times objavio članak pod naslovom "'Možemo pokopati bilo koga': Unutar holivudskog stroja za blaćenje", detaljno opisujući navodnu kampanju koju je Baldonijev tim pokrenuo kako bi uništio reputaciju glumice. Baldoni je oštro demantirao sve optužbe i uzvratio protutužbom od 400 milijuna dolara protiv Lively i njezinog supruga Ryana Reynoldsa, optužujući ih za klevetu i iznudu. Tu je tužbu sudac Liman odbacio u lipnju 2025. godine.

Odvjetnički tim Justina Baldonija izrazio je zadovoljstvo odbacivanjem optužbi za seksualno uznemiravanje, nazivajući ih "vrlo ozbiljnim klevetama". Poručili su kako je slučaj sada "značajno sužen" te da se raduju predstavljanju svoje obrane na sudu. S druge strane, odvjetnici Blake Lively ponovili su da je slučaj "uvijek bio i ostat će usredotočen na razornu odmazdu" i korake poduzete da se uništi njezin ugled jer se zauzela za sigurnost na setu.

Foto: Profimedia

*uz korištenje AI-ja