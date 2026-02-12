Obavijesti

ZAVAĐENI GLUMCI

Blake Lively i Justin Baldoni bez nagodbe: 'Veselimo se suđenju'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
7
Foto: Reuters

Zvijezde filma 'It Ends With Us' nisu se u srijedu uspjeli dogovoriti na sudu, a Baldonijev odvjetnik je to i potvrdio. Napomenuo je kako uvijek postoji šansa da se postigne nagodba

Admiral

Pokušaj postizanja nagodbe na sudu na Manhattanu u srijedu očito se pokazao neuspješnim u slučaju Blake Lively i Justina Baldonija. Glumci, koji su zajedno glumili u drami "It Ends With Us", suočili su se na ročištu zatvorenom za javnost, no dogovor nije postignut.

Bryan Freedman, odvjetnik koji zastupa redatelja Justina Baldonija u tužbi za seksualno uznemiravanje i odmazdu koju je protiv njega podigla Lively, izjavio je kako su pokušaji postizanja predsudskog dogovora bili neuspješni.

A pre-trial 'settlement conference' court case between actors Blake Lively and Justin Baldoni in New York
Foto: Eduardo Munoz

Iako je Freedman priznao kako "uvijek postoji šansa" da se ipak postigne nagodba između zavađenih glumaca, dodao je kako nije siguran hoće li se razgovori nastaviti. Prema pisanju Page Sixa, početak suđenja zakazan je za 18. svibnja, a Freedman je izjavio kako se tome "raduje".

NOVI DETALJI DRAME Još jedan preokret? Procurila je nova snimka Lively i Baldonija
Glumci se suočili na sudu

Zvijezda serije "Tračerica" i Baldoni napustili su zgradu suda Daniel Patrick Moynihan u New Yorku oko četiri sata poslijepodne po lokalnom vremenu.

PLJUŠTE TUŽBE Poznat je zbog hit-serije, no posljednjih mjeseci u centru je pažnje zbog okršaja s kolegicom
A pre-trial 'settlement conference' court case between actors Blake Lively and Justin Baldoni in New York
Foto: Eduardo Munoz

Baldoni je na sud stigao u pratnji supruge Emily, dok je glumica na konferenciju o nagodbi došla bez supruga Ryana Reynoldsa. Ročište, koje je vodila američka sutkinja Sarah L. Cave, označilo je prvi put da su se glumci suočili na sudu otkako je njihova pravna bitka započela u prosincu 2024. godine.

A pre-trial "settlement conference" court case between actors Blake Lively and Justin Baldoni in New York
Foto: Eduardo Munoz

Glasine o napetosti između Lively i Baldonija, koji su u drami s temom obiteljskog nasilja glumili ljubavni par, prvi put su se pojavile u kolovozu 2024. godine, kada su se odvojeno pojavljivali na promotivnim događajima za film.

KOLEGE NA RATNOJ NOZI Blake Lively i Justin Baldoni oči u oči na sudu: Posljednja šansa za dogovor prije suđenja godine
Baldoni je odgovorio nijekanjem optužbi i podizanjem protutužbe protiv Lively i Reynoldsa za 400 milijuna dolara u siječnju 2025. godine. Tu je tužbu sudac Lewis J. Liman, koji bi trebao nadgledati nadolazeće suđenje u svibnju, odbacio prošlog ljeta. O Baldonijevom pokušaju iz studenog 2025. da se odbaci i tužba koju je podnijela Lively još uvijek nije donesena odluka.

