Blake Lively i Justin Baldoni bez nagodbe: 'Veselimo se suđenju'

Pokušaj postizanja nagodbe na sudu na Manhattanu u srijedu očito se pokazao neuspješnim u slučaju Blake Lively i Justina Baldonija. Glumci, koji su zajedno glumili u drami "It Ends With Us", suočili su se na ročištu zatvorenom za javnost, no dogovor nije postignut.

Bryan Freedman, odvjetnik koji zastupa redatelja Justina Baldonija u tužbi za seksualno uznemiravanje i odmazdu koju je protiv njega podigla Lively, izjavio je kako su pokušaji postizanja predsudskog dogovora bili neuspješni.

Foto: Eduardo Munoz

Iako je Freedman priznao kako "uvijek postoji šansa" da se ipak postigne nagodba između zavađenih glumaca, dodao je kako nije siguran hoće li se razgovori nastaviti. Prema pisanju Page Sixa, početak suđenja zakazan je za 18. svibnja, a Freedman je izjavio kako se tome "raduje".

Glumci se suočili na sudu

Zvijezda serije "Tračerica" i Baldoni napustili su zgradu suda Daniel Patrick Moynihan u New Yorku oko četiri sata poslijepodne po lokalnom vremenu.

Foto: Eduardo Munoz

Baldoni je na sud stigao u pratnji supruge Emily, dok je glumica na konferenciju o nagodbi došla bez supruga Ryana Reynoldsa. Ročište, koje je vodila američka sutkinja Sarah L. Cave, označilo je prvi put da su se glumci suočili na sudu otkako je njihova pravna bitka započela u prosincu 2024. godine.

Foto: Eduardo Munoz

Glasine o napetosti između Lively i Baldonija, koji su u drami s temom obiteljskog nasilja glumili ljubavni par, prvi put su se pojavile u kolovozu 2024. godine, kada su se odvojeno pojavljivali na promotivnim događajima za film.

Baldoni je odgovorio nijekanjem optužbi i podizanjem protutužbe protiv Lively i Reynoldsa za 400 milijuna dolara u siječnju 2025. godine. Tu je tužbu sudac Lewis J. Liman, koji bi trebao nadgledati nadolazeće suđenje u svibnju, odbacio prošlog ljeta. O Baldonijevom pokušaju iz studenog 2025. da se odbaci i tužba koju je podnijela Lively još uvijek nije donesena odluka.