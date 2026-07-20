Obavijesti

Show

Komentari 1
U DOBROM RASPOLOŽENJU

Blake Lively uživala u finalu SP s prijateljicama bez muža Ryana

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Blake Lively uživala u finalu SP s prijateljicama bez muža Ryana
Foto: instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U njezinu društvu bile su osnivačice brenda Stoney Clover Lane, Kendall i Libby Glazer, kao i njezina dugogodišnja prijateljica Emma Gray. Njenog supruga Ryana Reynoldsa nije bilo na fotografiji

Admiral

Glumica Blake Lively (38) bila je na finalu Svjetskog prvenstva u društvu prijateljica, nakon što nije bila pozvana na nedavno vjenčanje Taylor Swift, s kojom je nekad bila izrazito bliska. Objavila je selfie na kojem se vidi da je u dobrom raspoloženju, dok je pratila utakmicu između Španjolske i Argentine.

U njezinu društvu bile su osnivačice brenda Stoney Clover Lane, Kendall i Libby Glazer, kao i njezina dugogodišnja prijateljica Emma Gray. Njenog supruga Ryana Reynoldsa (49) nije bilo na fotografiji.

Foto: instagram

Podsjetimo, na vjenčanju Taylor Swift u Madison Square Gardenu u New Yorku su bili i Selena Gomez, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Tom Brady, Brad Pitt i mnogi drugi.

BIVŠE PRIJATELJICE Blake Lively bijesna što nije bila na popis za vjenčanje godine
Blake Lively bijesna što nije bila na popis za vjenčanje godine

Izvor je prošlog mjeseca za Page Six rekao da Lively nije bila pozvana na vjenčanje zbog narušenog odnosa sa Swift, do kojeg je došlo nakon spora s Baldonijem.

- Njihovo prijateljstvo nije se obnovilo i Taylor nije uputila Blake pozivnicu za vjenčanje - rekao je izvor. S druge strane, drugi je izvor izjavio da je Swifttrebala "malo prostora" nakon što se njezino ime našlo u središtu sudskih postupaka između Lively i Baldonija.

New York, USA. 13th Dec, 2023. Taylor Swift and Blake Lively seen out and about during a night out celebrating Taylor Swift's birthday in New York City on December 13, 2023. Credit: Rw/Media Punch/Alamy Live News
Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

- Taylor se trenutačno udaljila od tog prijateljstva. Cijela situacija ju je jako povrijedila i ima osjećaj da je iskorištena kao pijun - rekao je izvor.

DVIJE GODINE SUĐENJA Justin Baldoni o sporu s Lively: 'Spasila nas je zahvalnost, ali ona ne briše traumu i bol'
Justin Baldoni o sporu s Lively: 'Spasila nas je zahvalnost, ali ona ne briše traumu i bol'

Spor između Lively i Baldonija završio je iznenadnom nagodbom u svibnju.

Podsjetimo, Taylor Swift i Blake Lively navodno su se udaljile nakon što se Swift našla uvučena u pravni sukob između Lively i Justina Baldonija oko filma It Ends With Us. Baldoni je tvrdio da je Lively koristila Swiftin utjecaj tijekom kreativnih nesuglasica oko filma, zbog čega je pjevačica bila pozvana kao svjedok i njezino se ime našlo u sudskim dokumentima, iako je tvrdila da nije imala nikakvu ulogu u produkciji filma. Prema američkim medijima, upravo je to ozbiljno narušilo njihovo dugogodišnje prijateljstvo.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Kolinda stigla na finale SP-a! Blistala u dizajnerskoj haljini, otkrila za koga navija
NOSI I VIP NARUKVICU

FOTO Kolinda stigla na finale SP-a! Blistala u dizajnerskoj haljini, otkrila za koga navija

Bivša predsjednica otkrila nam je u čemu će pratiti veliko finale Svjetskog prvenstva, ali i tko je njen 'favorit'. Nosi elegantnu haljinu, ali i zanimljive cipele
Anastasia i Petar opet skupa?
JEDAN DETALJ SVI PRIMIJETILI

Anastasia i Petar opet skupa?

Par koji je vezu počeo u showu 'Gospodin Savršeni' nedavno je prekinuo, no sada su oboje učinili nešto zbog čega brojni njihovi pratitelji smatraju da su se pomirili
Živjeli badići! Mama Renata i Nives bile su u tangama, seksi figuru pokazale Seve i Maja
ŠPICA JE SEZONE

Živjeli badići! Mama Renata i Nives bile su u tangama, seksi figuru pokazale Seve i Maja

Vrućine ne jenjavaju, a slavne dame ih dodatno podižu. Kao i svakog tjedna, i ove smo nedjelje pripremili 24 fotke koje su obilježile ovaj tjedan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026