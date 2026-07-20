Blake Lively uživala u finalu SP s prijateljicama bez muža Ryana

Glumica Blake Lively (38) bila je na finalu Svjetskog prvenstva u društvu prijateljica, nakon što nije bila pozvana na nedavno vjenčanje Taylor Swift, s kojom je nekad bila izrazito bliska. Objavila je selfie na kojem se vidi da je u dobrom raspoloženju, dok je pratila utakmicu između Španjolske i Argentine.

U njezinu društvu bile su osnivačice brenda Stoney Clover Lane, Kendall i Libby Glazer, kao i njezina dugogodišnja prijateljica Emma Gray. Njenog supruga Ryana Reynoldsa (49) nije bilo na fotografiji.

Foto: instagram

Podsjetimo, na vjenčanju Taylor Swift u Madison Square Gardenu u New Yorku su bili i Selena Gomez, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Tom Brady, Brad Pitt i mnogi drugi.

Izvor je prošlog mjeseca za Page Six rekao da Lively nije bila pozvana na vjenčanje zbog narušenog odnosa sa Swift, do kojeg je došlo nakon spora s Baldonijem.

- Njihovo prijateljstvo nije se obnovilo i Taylor nije uputila Blake pozivnicu za vjenčanje - rekao je izvor. S druge strane, drugi je izvor izjavio da je Swifttrebala "malo prostora" nakon što se njezino ime našlo u središtu sudskih postupaka između Lively i Baldonija.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

- Taylor se trenutačno udaljila od tog prijateljstva. Cijela situacija ju je jako povrijedila i ima osjećaj da je iskorištena kao pijun - rekao je izvor.

Spor između Lively i Baldonija završio je iznenadnom nagodbom u svibnju.

Podsjetimo, Taylor Swift i Blake Lively navodno su se udaljile nakon što se Swift našla uvučena u pravni sukob između Lively i Justina Baldonija oko filma It Ends With Us. Baldoni je tvrdio da je Lively koristila Swiftin utjecaj tijekom kreativnih nesuglasica oko filma, zbog čega je pjevačica bila pozvana kao svjedok i njezino se ime našlo u sudskim dokumentima, iako je tvrdila da nije imala nikakvu ulogu u produkciji filma. Prema američkim medijima, upravo je to ozbiljno narušilo njihovo dugogodišnje prijateljstvo.

*uz korištenje AI-ja