Justin Baldoni o sporu s Lively: 'Spasila nas je zahvalnost, ali ona ne briše traumu i bol'

Justin Baldoni prvi se put javno oglasio nakon što je postigao nagodbu u pravnom sporu s Blake Lively, povezanom s njihovim filmom 'It Ends with Us' iz 2024. godine.

U videu koji je snimio sa suprugom Emily i objavio na Instagramu, kazao je kako su čekali pravi trenutak za izjavu.

- Gotovo dvije godine nismo se javno oglašavali, ali ne zato što nismo imali što reći. Bog zna da jesmo, ali svaki put kada smo poželjeli snimiti ovakav video i progovoriti, nešto nam je govorilo da to ne učinimo. Jednostavno nismo osjećali da je pravi trenutak. Razgovarali smo o tome, pokušavali osjetiti što je ispravno i molili se - kazao je glumac, a njegova supruga je dodala kako imaju mnogo toga za reći.

Njihovo obraćanje dolazi gotovo dvije godine nakon što je Blake Lively u prosincu 2024. podnijela tužbu protiv Baldonija i drugih osoba povezanih s filmom 'It Ends with Us', optužujući ih za seksualno uznemiravanje i odmazdu.

Baldoni je zanijekao sve optužbe te podnio protutužbu vrijednu 400 milijuna dolara protiv Lively, njezina supruga Ryana Reynoldsa, publicistice Leslie Sloane i njezine PR tvrtke, tvrdeći da su ga oklevetali i prekršili ugovor. Ta je protutužba kasnije odbačena.

Uoči početka suđenja predmet je bio znatno sužen te je ostao ograničen samo na manji broj zahtjeva povezanih s navodnom odmazdom. Očekivalo se da će Blake Lively svjedočiti na sudu, no glumci su se prije toga nagodili.

Odvjetnici obiju strana 4. svibnja objavili su da su postigli nagodbu, čime je okončan višemjesečni pravni spor koji je trebao završiti suđenjem u New Yorku 18. svibnja. Odvjetnik koji je zastupao Baldonija i Wayfarer Studios, nagodbu je nazvao 'potpunom pobjedom' za svoje klijente.

U sudskom podnesku od 8. svibnja, podnesenom nakon objave nagodbe, odvjetnici Wayfarer Studiosa naveli su da je Blake Lively pristala povući svoja tri preostala zahtjeva bez da su tuženici iz Wayfarera platili ijedan cent od 300 milijuna dolara odštete koje je tražila.

Foto: Profimedia

- Neka bude jasno da je ovo potpuna pobjeda za strane koje zastupa Wayfarer Studios. Sud je već ranije odbacio 10 od 13 tužbenih zahtjeva gospođe Blake Lively, uključujući sve zahtjeve koji su se odnosili na seksualno uznemiravanje, sve zahtjeve za klevetu te sve zahtjeve protiv pojedinačnih tuženika. Preostale zahtjeve gospođa Lively povukla je dobrovoljno - rekao je odvjetnik Bryan Freedman.

Prošlog mjeseca sud je donio odluku da Lively ima pravo na naknadu odvjetničkih troškova nastalih u Baldonijevoj protutužbi, no istaknuo je da bi svaki daljnji zahtjev za kaznenu odštetu morao biti podnesen u zasebnoj tužbi ili protutužbi. Glumica je podnijela zahtjev za isplatu više od osam milijuna dolara, a njeni odvjetnici su kazali kako je ova odluka upozorenje svima koji razmišljaju o tome da tužbama zastrašuju druge.

U videu koji su objavili, par Baldoni ne spominje Lively te su izrazili zahvalnost određenim ljudima i mnogim stvarima koje su ih zadesile.

- Zahvalnost nas je spasila - kazao je glumac, a supruga je dodala kako ta zahvalnost ne briše nepravdu i bol koju su osjećali proteklih godina.

- Morali smo se nositi s mnogo toga i pokušati shvatiti kako se nešto ovakvo uopće moglo dogoditi. Pogotovo kada je bilo predstavljeno kao borba za prava žena. Toliko je toga što tek treba razjasniti - kazala je Emily.

Foto: Eduardo Munoz

Glumac kaže kako se sada, nakon nagodbe, konačno počinju oporavljati.

- Ako ste ikada prošli kroz nešto traumatično, znate da oporavak nije linearan. Svaki dan izgleda drukčije. Morali smo ponovno razmisliti o tome što je stvarno i što je uistinu važno. To su naša obitelj, naši prijatelji, naša zajednica koja je bila uz nas i naša vjera - zaključio je glumac.

Blake Lively igrala je glavnu ulogu u filmu 'It Ends with Us', dok je Justin Baldoni bio redatelj te ujedno i njezin partner na ekranu. Film je postao veliki kinohit te je na svjetskim kino-blagajnama zaradio više od 350 milijuna američkih dolara.