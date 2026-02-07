FOTO Blanka Vlašić pojavila se u javnosti bez vjenčanog prstena

Šuškanja o krizi u braku između proslavljene hrvatske atletičarke Blanke Vlašić i belgijskog sportskog novinara Rubena van Guchta počela su još ujesen 2024. kad je on kazao da je u otvorenom braku. Splićanka se sad na predstavljanju splitskog maratona pojavila bez vjenčanog prstena
Proslavljena hrvatska olimpijka, bivša atletičarka nije komentirala glasine o krizi u braku nakon što je njen partner Ruben van Gucht još prije godinu i pol kazao kako su u otvorenom braku.
Blanka i Ruben vjenčali su se u svibnju 2022.
Zajedno imaju i sina Monda.
Ja imam svoj život u Belgiji i imam život u Hrvatskoj. Ne zamaram se previše konceptom klasične veze. Svatko ima svoje. Ljudi generalno previše gledaju tuđa posla, a ja zapravo nikome ne dugujem objašnjenje nego samo onima koji su uključeni u to. Oni su ti koji trebaju sve znati. Blanka može reći da joj ovo ne odgovara, ali nikada nije to rekla, govorio je Van Gucht.
Blanka je proslavila Hrvatsku na atletskim natjecanjima osvojivši dvije olimpijske medalje, četiri na svjetskim prvenstvima, jedno europsko zlato tijekom bogate karijere u skoku u vis.
