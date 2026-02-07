Obavijesti

KRIZA U BRAKU?

FOTO Blanka Vlašić pojavila se u javnosti bez vjenčanog prstena

Šuškanja o krizi u braku između proslavljene hrvatske atletičarke Blanke Vlašić i belgijskog sportskog novinara Rubena van Guchta počela su još ujesen 2024. kad je on kazao da je u otvorenom braku. Splićanka se sad na predstavljanju splitskog maratona pojavila bez vjenčanog prstena
Blanka Vlašić na panelu u Splitu pojavila se bez vjenčanog prstena
Je li Blanka Vlašić ponovno slobodna? Na predstavljanju splitskog maratona pojavila se bez vjenčanog prstena. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
