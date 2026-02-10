Ruben Van Gucht: 'Nisam vidio kako mi sin dolazi na svijet. To je na meni ostavilo ožiljak...'

Belgijski sportski novinar i televizijski voditelj Ruben Van Gucht podijelio je duboko osobnu i emotivnu priču o rođenju svog sina Monda, kojeg ima s Blankom Vlašić, a koje se dogodilo u Hrvatskoj. U isječku iz popularne emisije "De Columbus", emitirane na belgijskoj javnoj televiziji VRT 1, Van Gucht je otvoreno progovorio o tome kako mu nije bilo dopušteno prisustvovati porođaju, iskustvu koje je na njemu ostavilo, kako kaže, "mali ožiljak".

Isječak, objavljen na službenom Instagram profilu televizije VRT 1, brzo je privukao veliku pažnju gledatelja i pokrenuo raspravu o kulturnim razlikama i praksama u rodilištima.

U razgovoru tijekom emisije, Van Gucht je objasnio kako se rođenje njegovog sina u Hrvatskoj odvijalo po pravilima koja su ga potpuno iznenadila. Naveo je kako je kultura u hrvatskim bolnicama "potpuno drugačija" od one u Belgiji te da koncept zajedničkog proživljavanja porođaja tamo jednostavno ne postoji na isti način. Zbog toga je, unatoč velikoj želji da bude uz Blanku, bio isključen iz tog jedinstvenog trenutka.

Dok je porođaj trajao, on je sam čekao u svlačionici za medicinske sestre. Nakon nekog vremena, medicinsko osoblje ga je pozvalo u sobu i jednostavno mu predalo sina u ruke. Opisao je šok i zbunjenost, jer je bio potpuno sam s novorođenčetom, bez mogućnosti da podijeli prve emocije sa svojom partnericom.

​- Nisam vidio kako Mondo dolazi na svijet - priznao je voditelj s tugom u glasu, dodajući kako mu je oduzeta prilika da bude prisutan na, kako je rekao, "jedinom takvom trenutku u životu".

Ruben je ranije otkrio kako su on i naša nagrađivana bivša atletičarka u otvorenom braku, a zatim se otkrilo i kako je u vezi s belgijskom spisateljicom Charlotte Van Looy već nekoliko godina. U posljednje vrijeme viđa ga se i u društvu manekenke Valtine Besard.