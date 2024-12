Blanka i Zlatko Mateša slavili su Badnjak uz druženje i finu kapljicu: 'Predivni blagdani'

Zlatko Mateša (74) i njegova 30 godina mlađa supruga, sveučilišna profesorica Blanka, ovaj Badnjak proveli su u okruženi prijateljima, delicijama i finom kapljicom, u srcu Splita.

Koliko su uživali, Blanka je dočarala putem fotografija na društvenim mrežama.

'Predivni blagdani, dragi moji', 'Hjao, uživajte', 'Lipota, uzdravlje', poručili su im pratitelji u komentarima.

Zlatko i Blanka vjenčali su se u prosincu 2023., a da su zajedno su potvrdili u rujnu iste godine. 'No, nije to došlo preko noći. Mi vam se dugo poznajemo i to poznanstvo i poštovanje je s vremenom preraslo iz prijateljstva u ljubav', rekla nam je ranije Blanka.

Foto: what'supcams/screenshot

Na intimnoj ceremoniji Mateša je imao klasično odijelo, dok se Blanka odlučila za dulju vjenčanicu s čipkom.

- Bila je to jedna lijepa intimna ceremonija u crkvici na Plešivici - ispričao nam je ranije Mateša.

Foto: Facebook