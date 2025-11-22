Blanka Mateša ne skriva sreću: 'Vratio se kući, srce mi k'o kuća'

Materi srce ko kuća, poručila je presretna Blanka Mateša na društvenim mrežama nakon što je na aerodromu dočekala sina Roka, koji se iz SAD-a vratio na praznike. Roko je položio sve ispite prvog semestra prije roka i završio tenisku sezonu, pa se nakratko vratio kući.

Pročelnica Katedre za građansko pravo na Pravnom fakultetu u Splitu i supruga predsjednika HOO-a Zlatka Mateše, sinove Brunu i Roka dobila je u braku s pokojnim profesorom Hrvojem Kačerom. Stariji sin Bruno studira psihologiju na engleskom jeziku na Filozofskom fakultetu u Splitu, gdje uređuje i fakultetski časopis.

Roko je završio privatnu zdravstvenu školu, a zbog izvrsnih rezultata u tenisu dobio je sportsku stipendiju za studij u SAD-u. U veljači je osvojio i nagradu za izvrsne ocjene na fakultetu.

- Naš Roko u Americi strudira Business. Jučer je dobio nagradu za izvrsne ocjene na faksu, uz to što je i tenisač koji igra profi za college. Ponosni smo najviše što je uz to dobro odgojen mladić, i zahvalni onima koji su sudjelovali u njegovom obrazovanju. Posebno hvala njegovoj srednjoj školi i treneru Jurica Udovičić - pohvalila se tad Blanka na društvenim mrežama.

Ranije je otkrila kako su sinovi reagirali i je li im trebalo dugo da prihvate njezinog sadašnjeg supruga, Zlatka. Rekla je da sa sinovima ima prijateljski odnos pun uvažavanja te da su vrlo povezani, pa im je iskreno objasnila svoje osjećaje. Njihova podrška bila joj je neprocjenjiva. Zlatka su upoznali vrlo brzo i danas imaju lijep i blizak odnos. Bilo joj je najvažnije zaštititi sinove od izloženosti i zlobnih komentara na društvenim mrežama.

Foto: Facebook Komisija za speleologiju HPS

Zlatko i Blanka vjenčali su se u prosincu 2023., a da su zajedno su potvrdili u rujnu iste godine. 'No, nije to došlo preko noći. Mi vam se dugo poznajemo i to poznanstvo i poštovanje je s vremenom preraslo iz prijateljstva u ljubav', rekla nam je ranije Blanka.

Na intimnoj ceremoniji Mateša je imao klasično odijelo, dok se Blanka odlučila za dulju vjenčanicu s čipkom.

- Bila je to jedna lijepa intimna ceremonija u crkvici na Plešivici - ispričao nam je ranije Mateša.

Njihov odnos povremeno je privlačio pažnju javnosti upravo zbog generacijske razlike. Zlatko je 30 godina stariji od svoje supruge.

- Godine su samo broj, sve ovisi kakav je tko. Netko uvijek ostaje mlad, a netko se star rodi. Zlatko ima energije toliko da odleti u Kanadu na sastanak, odradi, vrati se sljedećim letom natrag i nastavi raditi. Neki ljudi s toliko godina rade u polju bolje nego netko s 30. Izlazimo, uživamo. I živimo za danas. Netko me pitao bojim li se kako će biti za 10 godina. Nimalo. Komentari? Čula sam jako lijepih komentara i to posebno od žena. A što se godina tiče, Zlatka bih jednako voljela da ima 40 ili 70, ako je takav kakav jest - priznala je ranije Blanka za Net.hr.

Zabok: Zlatko i Blanka Mateša na utakmici KK Split - KK Zadar | Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL