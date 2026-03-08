Blanka Vlašić čestitala Dan žena: 'Navijam da svaka žena odvažno živi svoju istinu'

Blanka Vlašić oglasila se na društvenim mrežama poželjevši svim pratiteljicama sretan Dan žena.

- Reći će nam da možemo sve i da to možemo u isto vrijeme. Namamit će nas u zamku koja će nas potrošiti dok lovimo nedostižne ideale. A snaga se najbolje očituje u fokusu, u postavljanju prioriteta. I granica. Navijam za svaku od nas da upozna i odvažno živi svoju istinu. Sretan nam Dan žena! - napisala je bivša sportašica koja je nakon dužeg izbivanja i razvoda od kontroverznog supruga prošlog vikenda pojavila kao govornica na konferenciji 'Odvažna i nježna', posvećenoj ženama.

Jednodnevni ženski susret okupio je oko 250 žena, a među govornicama je bila i Blanka.

- Moramo podržavati jedna drugu, jedna drugoj čuvati leđa, imati razumijevanja jedna za drugu - poručila je tom prilikom te otvoreno progovorila i o strahovima koje ima otkako je majka.

- Bilo mi je lakše kad sam shvatila da je taj strah, pogotovo kod prvog djeteta, svima zajednički. Toliko sam se bojala, stalno sam provjeravala diše li. Ponekad to radim i danas, nakon tri godine - priznala je.

Podsjetimo, Blanka sa sad već bivšim suprugom Rubenom ima sinčića Monda.

Ovo je bilo Blankino prvo javno pojavljivanje nakon šokantne vijesti da njezin bivši muž Ruben Van Gucht čeka dijete s dugom ženom. Za njihov razvod saznalo se sredinom veljače, a mediji su objavili da je Blanka tijekom trudnoće s njihovim sinčićem saznala da je Ruben vara.

Jedna od najuspješnijih hrvatskih sportašica i belgijski sportski novinar u braku su bili četiri godine. Blankin bivši suprug tada je otvoreno govorio kako je par u otvorenom braku dok se Blanka o svemu nije javno oglašavala. Ruben sada čeka dijete s belgijskom spisateljicom Charlotte Van Looy, koja je na Instagramu objavila sretnu vijest te otkrila da će roditi djevojčicu.

Blanka je bila druga supruga belgijskog novinara, koji se od prve, Laurence Van Tongerloo, razveo 2021., nakon 7 godina braka. Kao razlog razlaza naveo je posvećenost poslu.

- Otišao sam iz te veze s idejom da sam slobodna osoba. Sve sam bacio, rekao sam: živimo pa ćemo vidjeti gdje ćemo biti. Klasični obrazac veze nije bio moj stil. Pokušao sam, ali nije išlo. Biste li radije bili s nekim tko živi od devet do pet, tko ide na plažu s djecom vikendom? Onda ja nisam taj. Nema ništa loše u tome, ali to nisam ja - svojedobno je izjavio Ruben.