Cetinski se premišljao i otkazao koncert: Prije 12 godina nije ga smetalo što se događalo '90-ih

Hrvatski pjevač Tony Cetinski razočarao je obožavatelje na Dan žena, otkazavši koncert koji je večeras trebao održati u dvorani SPENS u Novom Sadu, gdje je na isti dan nastupao 2012. godine.

- Nakon što sam doveden u tešku situaciju i nakon pažljivog razmišljanja odlučio sam da se koncert planiran u dvorani SPENS u Novom Sadu u ovom terminu neće održati - poručio je Cetinski u novoj objavi.

Istaknuo je kako je posljednjih dana upoznat s brojnim svjedočanstvima ljudi za koje ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih 1990-ih. Naglasio je da, kao čovjek koji duboko poštuje svaku ljudsku patnju, osjeća odgovornost da na to ne ostane ravnodušan.

Dodao je i da prema publici u Srbiji gaji veliko poštovanje i zahvalnost jer ga godinama dočekuju otvorena srca te vjeruje da će i ovu odluku razumjeti. Odluku je opisao kao gest koji nije protiv bilo koga niti je motiviran željom za podjelama, nego nastojanjem da glazba ostane prostor emocije i zajedništva izvan političkog konteksta.

- Vjerujem da će doći vrijeme i mjesto gdje ćemo se ponovno okupiti bez tereta prošlosti i pjevati zajedno. Hvala svima na razumijevanju - zaključio je pjevač.

Odluku o otkazivanju koncerta uslijedila je par sati nakon što je pjevač napisao da se rijetko našao pred tako teškom odlukom te da nije bio svjestan da dvorana SPENS kod dijela javnosti budi bolne uspomene iz ratnog razdoblja. Posljednjih dana čuo je svjedočanstva civila i branitelja koji su ondje prošli teške trenutke, što ga je, kako je naveo, duboko pogodilo. Podsjetio je i da ratne traume postoje i u njegovoj obitelji.

Istaknuo je da razmišlja i o publici, posebno mlađim generacijama koje na koncerte dolaze zbog glazbe i poruke turneje “Samoljubav”, zbog čega je zatražio mišljenje obožavatelja o održavanju koncerta.

Među komentarima se javila i pratiteljica koja ga je pozvala da ipak nastupi.

- Toni, moja majka te je posljednji put slušala 2012. u tom istom SPENS-u… Mislim da ne treba miješati politiku i muziku… Molim te, dođi nam, mnogo smo te željni”, napisala je.

Udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata apelirale su u petak na hrvatske glazbenike, povodom njihovih najavljenih nastupa u dvorani SPENS u Novom Sadu, a koja je „nakon okupacije Vukovara 1991. bila logor za Hrvate“, da nastup otkažu ili koncert izmjeste.

„Apeliramo na vašu savjest i ljudskost, neka poštovanje prema žrtvama bude ispred svakog interesa! Ako koncert mora biti održan – neka bude na mjestu koje nije obilježeno patnjom i zločinom“, pozvale su udruge sa konferencije za novinare.

Izravan povodom njihovom obraćanju, objasnili su, su koncerti Tonyja Cetinskog (8. ožujka) i Jakova Jozinovića (14. ožujka) u dvorani SPENS u Novom Sadu.

Pozivajući se na službene podatke Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, udruge navode da je ta dvorana nakon okupacije Vukovara bila logor za Hrvate, vukovarske branitelje i civile, mjesto na kojem su zarobljenici, a ponajprije žene, bile silovane, mučene, maltretirane i ponižavane, a mnogima se iz te dvorane gubi svaki trag.

O tome je, dodaju, na konferenciji svjedočilo sedam osoba, među kojima i Zlatko Panković, vukovarski branitelj, preživjeli zatočenik srpskih koncentracijskih logora, uključujući i SPENS, te osuđenik na smrtnu kaznu strijeljanjem u Beogradu.

Pozivajući izvođače da koncert izmjeste na drugu lokaciju "koja ne nosi teret ovakve bolne povijesti", udruge ističu kako to ne rade iz mržnje, osobnih ili političkih razloga, već iz obveze prema onima koji više nisu među živima.

„Pjevati i zabavljati publiku na mjestu gdje su naši ljudi, a posebno žene, proživljavali pakao i gdje su mnogi nestali, znači gaziti po dostojanstvu žrtava“, poručile su.