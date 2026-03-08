Evo koliko karata je Cetinski prodao za novosadski koncert

Pjevač Tony Cetinski otkazao je svoj dugonajavljivani koncert u Novom Sadu koji se trebao održati na sam Dan žena, osmog ožujka, u sportskoj dvorani SPENS. Odluka, donesena svega nekoliko sati prije početka nastupa, iznenadila je publiku i organizatore. Kao službeni razlog naveo je naknadno saznanje o bolnoj prošlosti dvorane iz 90-ih godina. Međutim, ubrzo su se u javnosti pojavile i informacije o prodaji ulaznica, koje bacaju novo svjetlo na cijeli slučaj i sugeriraju da bi stvarni razlozi mogli biti i komercijalne prirode.

Odluka o otkazivanju uslijedila je nakon apela nekoliko udruga hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata. One su pozvale hrvatske glazbenike da otkažu ili premjeste svoje nastupe iz dvorane SPENS, ističući kako je ona nakon okupacije Vukovara 1991. godine služila kao logor u kojem su zatočeni hrvatski branitelji i civili bili izloženi mučenju i zlostavljanju. Cetinski je, reagirajući na ovaj apel, svoju odluku objasnio u priopćenju na društvenim mrežama.

- Odluka je pala, nakon što sam doveden u tešku situaciju i nakon pažljivog razmišljanja odlučio sam da se koncert planiran u dvorani SPENS u Novom Sadu u ovom terminu neće održati. U posljednjim danima upoznat sam s brojnim svjedočanstvima ljudi za koje ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih. Kao čovjek koji duboko poštuje svaku ljudsku patnju, osjećam odgovornost da na to ne ostanem ravnodušan - poručio je Cetinski.

Foto: Dusan Milenkovic

Dodao je kako odluka nije usmjerena ni protiv koga, već je donesena iz želje da glazba ostane prostor zajedništva, izvan političkog konteksta. Naglasio je da osjeća veliko poštovanje prema publici u Srbiji i izrazio nadu da će razumjeti njegove motive, najavljujući povrat novca za ulaznice putem servisa gigstix.com.

I dok je službeno objašnjenje bilo usmjereno na etičke i moralne razloge, iz uprave dvorane SPENS stigle su informacije koje sugeriraju da je koncert bio suočen i s komercijalnim izazovima. Kako prenose srpski mediji, prodaja ulaznica nije ispunila očekivanja organizatora.

Prema službenim podacima koje je objavio Telegraf, a potvrdili su ih i iz samog SPENS-a, do jutra na dan koncerta prodano je oko 3.500 ulaznica. Iako se ne radi o zanemarivoj brojci, ona je znatno ispod planiranog minimuma. Naime, organizatori su očekivali prodaju od najmanje 6.000 ulaznica kako bi događaj bio isplativ, s obzirom na to da je kapacitet dvorane za koncerte značajno veći. Cijene ulaznica kretale su se u rasponu od otprilike 16 do 25 eura.

Koncert Tonya Cetinskog u Areni Zagreb | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Uprava sportsko-poslovnog centra Vojvodina, poznatijeg kao SPENS, nije krila svoje razočaranje ovakvim raspletom. U službenom priopćenju izrazili su žaljenje što će 'mnogobrojna publika i obožavatelji Tonija Cetinskog ostati uskraćeni za još jedan glazbeni spektakl'.

- Umjesto da ovo bude noć za pamćenje, naročito na jedan međunarodni praznik Dan žena, svi koji su se radovali ponovnom susretu s glazbenikom, koji je u istoj ovoj dvorani održao nezaboravne koncerte, morat će se zadovoljiti ovom informacijom. Sa žaljenjem konstatiramo da je još jednom umjesto ljubavi, prijateljstva, sporta i mladosti u prvi plan izbila zlonamjernost onih koji su prouzrokovali ovakvu odluku - stoji u njihovoj objavi.