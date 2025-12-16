Obavijesti

Blankin suprug Ruben objavio fotografiju manekenke na krevetu i razbjesnio pratitelje

Piše Zrinka Medak Radić,
Blankin suprug Ruben objavio fotografiju manekenke na krevetu i razbjesnio pratitelje
Ruben van Gucht, suprug Blanke Vlašić, ponovno je objavio fotografiju manekenke Valentine Besard. Ovog puta manekenka pozira sjedeći na krevetu hotelske sobe, a odmah su krenule reakcije pratitelja

Belgijski novinar Ruben van Gucht (39), suprug Blanke Vlašić, novom je objavom na Instagramu pokrenuo lavinu komentara i razljutio neke od pratitelja. Naime, Ruben je objavio više fotografija sebe, a na posljednjoj u nizu na krevetu hotelske sobe sjedi nizozemska manekenka Valentine Besard, s kojom je Ruben u zadnje vrijeme često viđen u javnosti.

"A Mondo", "Playboy", "Prekrasne fotografije osim zadnje"...samo su neki od komentara na objavu.

Podsjetimo, Ruben i Blanka Vlašić vjenčali su se 2022. godine, a godinu kasnije dobili sina. Ubrzo nakon toga Ruben je javno potvrdio da su u otvorenom braku, što je izazvalo veliku medijsku buru. Od tada se njegov privatni život redovito nalazi pod povećalom, uključujući i veze koje je sam potvrđivao ili koje su se pojavile u medijima. Jedna od njih je i veza s belgijskom spisateljicom Charlotte van Looy, koja je prije nekoliko mjeseci izjavila da su ona i Ruben zajedno već šest godina te da dijele dom.

