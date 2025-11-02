Suprug Blanke Vlašić izazvao je reakcije fotkom s missicom na piću: 'A, gdje je Blanka...?'

Ruben van Gucht ponovno je zaintrigirao javnost. Naime, na njegovim društvenim mrežama osvanula je fotografija u društvu Miss Grace Benelux 2022. Objava je ubrzo privukla pažnju obožavatelja, koji su počeli postavljati pitanja i komentirati cijelu situaciju.

- EST. 2024. - stoji u opisu ispod fotografije, a iako nema potvrde o prirodi njihovog odnosa, mnogi su fanovi špekulirali i pitali se radi li se o novoj vezi.

'Jesi li još uvijek u braku?', 'Otvoreni brak...', 'Čekaj...a ovo je onda?', pisali su jedni, dok su drugi su u komentarima spomenuli Rubenovu suprugu Blanku Vlašić i njezinu prisutnost.

'A gdje Blanka?', 'Daj mi onda Blanku', nadovezali su se drugi.

Službenih informacija nema, a fotografija nastavlja izazivati znatiželju i rasprave među fanovima, ostavljajući prostor za nagađanja o prirodi susreta. Ranije se i belgijska spisateljica Charlotte hvalila fotografijama sa zajedničkih putovanja s Rubenom. Ipak, službene informacije o statusu njihove veze nisu poznate, a sva nagađanja su bez potvrde. Podsjetimo, Ruben Van Gucht je od 2022. u braku s bivšom hrvatskom atletičarkom Blankom Vlašić, a nekoliko mjeseci kasnije dobili su sina Monda, koji živi s Blankom u Splitu.

