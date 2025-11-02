Obavijesti

Show

Komentari 5
UŽIVALI SU

Suprug Blanke Vlašić izazvao je reakcije fotkom s missicom na piću: 'A, gdje je Blanka...?'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: < 1 min
Suprug Blanke Vlašić izazvao je reakcije fotkom s missicom na piću: 'A, gdje je Blanka...?'
Foto: Instagram

Obožavatelji komentiraju je li riječ o novoj vezi i gdje je poznata bivša atletičarka i Rubenova supruga Blanka Vlašić, dok je on s missicom

Ruben van Gucht ponovno je zaintrigirao javnost. Naime, na njegovim društvenim mrežama osvanula je fotografija u društvu Miss Grace Benelux 2022. Objava je ubrzo privukla pažnju obožavatelja, koji su počeli postavljati pitanja i komentirati cijelu situaciju. 

- EST. 2024. - stoji u opisu ispod fotografije, a iako nema potvrde o prirodi njihovog odnosa, mnogi su fanovi špekulirali i pitali se radi li se o novoj vezi.

'Jesi li još uvijek u braku?', 'Otvoreni brak...', 'Čekaj...a ovo je onda?', pisali su jedni, dok su drugi su u komentarima spomenuli Rubenovu suprugu Blanku Vlašić i njezinu prisutnost.

NOVI SKANDAL Supruga Blanke Vlašić kaznili zbog vožnje bez vozačke: Evo koliku kaznu je dobio Ruben
Supruga Blanke Vlašić kaznili zbog vožnje bez vozačke: Evo koliku kaznu je dobio Ruben

'A gdje Blanka?', 'Daj mi onda Blanku', nadovezali su se drugi.

sretna mama FOTO Blanka Vlašić podijelila fotografiju sina, pogledajte što je mališan naslijedio od oca
FOTO Blanka Vlašić podijelila fotografiju sina, pogledajte što je mališan naslijedio od oca

Službenih informacija nema, a fotografija nastavlja izazivati znatiželju i rasprave među fanovima, ostavljajući prostor za nagađanja o prirodi susreta. Ranije se i belgijska spisateljica Charlotte hvalila fotografijama sa zajedničkih putovanja s Rubenom. Ipak, službene informacije o statusu njihove veze nisu poznate, a sva nagađanja su bez potvrde. Podsjetimo, Ruben Van Gucht je od 2022. u braku s bivšom hrvatskom atletičarkom Blankom Vlašić, a nekoliko mjeseci kasnije dobili su sina Monda, koji živi s Blankom u Splitu. 
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Hana Hadžiavdagić slavi rođendan: Pogledajte kako se mijenjala kroz godine...
NEKAD I SAD

FOTO Hana Hadžiavdagić slavi rođendan: Pogledajte kako se mijenjala kroz godine...

Influencerica i voditeljica često privlači pažnju svojim putovanjima, komentarima i izdanjima. Domaći gledatelji mogli su je upoznati u emisiji 'Red Carpet' i realityju 'Farma' 2008. godine
Zablistala je kao Ava Gardner, a ovako Vejnović održava figuru i sjaj kroz pet desetljeća glume
I DALJE OSVAJA

Zablistala je kao Ava Gardner, a ovako Vejnović održava figuru i sjaj kroz pet desetljeća glume

Jedna od najljepših glumica vraća se na male ekrane u novoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele'. Kreće 3. studenog u 20:15 sati, a Sanja Vejnović utjelovila je suprugu najmoćnijeg čovjeka u imaginarnom selu u Dalmatinskoj zagori pedesetih godina prošlog stoljeća. Iza nje je već pola stoljeća karijere, a i dalje se s lakoćom preobražava iz uloge u ulogu. Tako je bilo i na našem fotografiranju. Nakon cjelodnevnog snimanja u Jadran filmu, stigla je pred objektiv i postala Ava Gardner.
FOTO Domagoj je u show ušao kao najteži kandidat, do finala je izgubio trećinu kilograma
ŽNV

FOTO Domagoj je u show ušao kao najteži kandidat, do finala je izgubio trećinu kilograma

Sa 225 kilograma bio je najteži kandidat u sezoni, a trudom, radom i predanošću je izborio svoje mjesto u finalu. Skinuo je 73,4 kilograma, što iznosi 32,6% njegove tjelesne mase

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025