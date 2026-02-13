Obavijesti

DRUGA POLUFINALNA VEČER

Blink-blink! Barbara Kolar i Iva Šulentić zablistale su u crnim šljokičastim haljinama na Dori

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Blink-blink! Barbara Kolar i Iva Šulentić zablistale su u crnim šljokičastim haljinama na Dori
Foto: HRT

Večer vode Duško Ćurlić i Barbara Kolar te Ivan Vukušić i Iva Šulentić, ekipa koja se na ovoj pozornici već osjeća domaće

Druga polufinalna večer Dore ide svojim tokom na zagrebačkom Prisavlju, a uz nastupe koji se nižu jedan za drugim, teško je ne primijetiti i voditeljsku postavu. Večer vode Duško ĆurlićBarbara Kolar te Ivan Vukušić i Iva Šulentić, ekipa koja se na ovoj pozornici već osjeća domaće.

PRATITE NA 24SATA UŽIVO Dora 2026.: Vatrenim nastupom Devin zapalio publiku
UŽIVO Dora 2026.: Vatrenim nastupom Devin zapalio publiku

I večeras je stajling vrlo jasno posložen. Ćurlić i Vukušić ostali su vjerni klasičnim crnim odijelima, dok su voditeljice odabrale šljokičaste haljine koje pod svjetlima pozornice odmah dolaze do izražaja i daju večeri malo više sjaja.

Foto: HRT

Večeras će se na drugom polufinalu za prolaz dalje natjecati 12 pjesama, a i ovog će puta o njihovoj sudbini odlučivati gledatelji isključivo televotingom (SMS porukama i pozivima). To su redom: Ritam Noir, Irma, Gabrijel Ivić, ZEVIN, Ivan Sever, Lana Mandarić, Stela Rade, DEVIN, Kandžija, Marko Kutlić, Sergej te Lana Demarin.

Nakon nastupa svih 12 izvođača, na pozornicu stiže Luka Nižetić. On je na Dori nastupio pet puta, a posljednji se put natjecao prošle godine s pjesmom 'Južina'.

- Luka za gledatelje HRT-a priprema zanimljiv nastup upravo s pjesmama koje je izvodio na Dori, ali i poneko iznenađenje za gledatelje - navode s HRT-a.

Foto: HRT

