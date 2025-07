Bliži li se kraj kraljevskoj svađi?

Godinama je odnos između princa Harryja i ostatka njegove obitelji napet. Nakon vjenčanja s Meghan Markle, a zatim i odlaska u SAD, odnosi su zahladili, a stvari su se, čini se, pogoršale nakon što je Harry prije koju godinu izdao memoare 'Rezerva'. Odnosi se nisu poboljšali ni nakon što je kralj Charles prošle godine objavio da mu je dijagnosticiran rak. Javnost je očekivala da će obitelj zakopati ratne sjekire tada, pomiriti se i preći preko svega što je bilo... No, Harry je tada samo kratko posjetio oca, odsjeo u hotelu te se vratio u SAD.

Međutim, u posljednje vrijeme priča se o mogućem pomirenju. No neće na početku pričati o teškim temama, vaditi 'kosture iz ormara' i pokušavati izgladiti narušene odnose... Daily Mail navodi kako je prvi korak - dijeljenje rasporeda Sussexa s ostatkom obitelji. To bi navodno trebalo 'smanjiti tenzije' među njima. I princ Harry je pristao na to, navodi britanski medij, te dodaje kako će princ podijeliti svoj raspored obaveza kako se ne bi preklapao s obavezama svoje obitelji.

Foto: Chris Jackson/PRESS ASSOCIATION

Ponuda o dijeljenju rasporeda dolazi nakon što je Harry zasjenio rođendan kraljice Camille. On se, naime, pojavio ranije na naslovnicama britanskih medija nakon što je otišao u Angolu gdje je, kao i njegova pokojna majka Diana prije 28 godina, koračao kroz minsko polje. Fotografija je osvanula i na naslovnicama novina te je time zasjenio 78. rođendan kraljice Camille...

Foto: Ampe Pedro/The HALO Trust/REUTER

Navodno će svoj raspored podijeliti i s bratom, princom Williamom, a moguće je i da se, kad će već imati uvid u brojne obaveze, pronaći vremena da se napokon i sretnu...

Prije dva tjedna Daily Mail objavio je da su se sastali predstavnici Sussexa i Buckinghamske palače u Londonu, i to šefovi njihovih odjela za komunikaciju s javnošću, Tobyn Andreae i Meredith Maines. Izvor je za Daily Mail ovih dana izjavio kako se Harry složio da se složi 'okvir' njegovih obaveza i pošalje Buckinghamskoj palači, kao i Kensingtonskoj.

- Harryju se i dalje ne sviđa pomisao da ga 'kraljevska mašinerija' kontrolira, i to se neće promijeniti. Međutim, ako kraljevska obitelj ima njegov raspored, mogu planirati svoje obaveze u skladu s time. To je značajna gesta - poručio je izvor.