Glumac Orlando Bloom (44) otkrio je nekoliko informacija koje javnost još nije znala o njemu, među njima je i ta da je s 20 godina pao s četvrtog kata i povrijedio kralježnicu te da su mu liječnici rekli kako više neće hodati no, on se čudom oporavio, piše The Guardian.

POGLEDAJTE VIDEO

Bloom se, kako kaže, zadnji put rasplakao kada je izgubio pudlicu Mighty za koju vjeruje da ju je 'oteo' kojot. Otkrio je i da ga je učiteljica ponižavala u školi jer je imao disleksiju.

No, najviše prljavštine podigla je njegova izjava o seksualnom životu.

Naime, novinar ga je upitao: 'Koliko često vodite ljubav?', a glumac je odgovorio:

- Nedovoljno. Nedostaje akcije. ipak smo tek dobili dijete.

Krajem kolovoza 2020. Bloom i američka pjevačica Katy Perry (36) dobili su djevojčicu Daisy Dove, što se i odrazilo na njihov seksualni život.

Ovakve izjave od njega ipak i nisu toliko strane. U ožujku 2020. rekao je za Sunday Times da se šest mjesec suzdržavao od seksa, sve do susreta s Katy.

Na taj drastični korak odlučio se kako bi napokon uspio pronaći pravu ljubav i čini see kako mu je to uspjelo.

- Želio sam odslužiti tri mjeseca apstinencije i zaista sam uživao u načinu na koji sam se tada odnosio prema ženama i prema ženskom dijelu sebe - rekao je tada holivudski glumac no, zaključio je da celibat nije za svakoga.

Osim kćerke s Katy Perry, Bloom iz prošlog braka s manekenkom Mirandom Kerr ima sina Flynna (10).

- Ovaj put osjećam manje anksioznosti, a više prisutnosti. Ja sam horoskopski Jarac, stoga žudim za rutinom. Srećom i mojoj je partnerici to također važno - rekao je.