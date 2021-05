Pravo ime mu je Robert Allen Zimmerman i rođen je u Minnesoti, ali ovaj američki skladatelj, pjevač i pjesnik u svijetu je poznatiji kao Bob Dylan. Danas je napunio 80 godina i jedan je od najvećih kantautora 20. stoljeća te prvi glazbenik koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost.

Osim te, u životu je primio mnogobrojne nagrade, uključujući Oscara i Zlatni globus za skladbu 'Things Have Changed' iz filma 'Zlatni dečki' iz 2001. godine. Dobio je 2008. Pulitzerovu nagradu, a 2012. i Predsjedničko odličje slobodu, najviše i najprestižnije civilno odlikovanje, koje dodjeljuje predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.

Postao je kultna ličnost 60-ih godina. Gitaru je priključio na pojačalo i svima pokazao koliku ljubav gaji prema rock'n'rollu.

U New York je došao kao 'običan' dečko, nosio je odjeću koju su inače nosili radnici, a i drukčije je pričao, 'otegnutim narječjem'. Brzo je po Greenwich Villageu upijao sve ono što ga je zanimalo - glazba, slikarstvo i književnost, a čitao je francuske književnike poput Balzaca i Rimbauda do pjesnika iz pokreta 'Beat Generation' kao što su Gregory Corsa i Allen Ginsberg.

Brzo je postao popularan, ali se odupirao pritisku koji prati tako moćan i utjecajan status. Njegove najpoznatije pjesme su 'Like A Rolling Stone', 'Blowin' In The Wind', 'Tangled Up In Blue', 'Just Like A Woman', 'Don't Think Twice, It's All Right', 'Lay Lady Lay', 'It's Alright, Ma'...

Stvara i dalje pa je tako prošle godine objavio novi album 'Rough and Rowdy Ways'. Izašao je u lipnju, a vijest o albumu pojavila se na službenoj stranici jednog od najvećih američkih glazbenika i tekstopisac nakon što je Dylan lani objavio tri singla. Krajem ožujka iznenadio je obožavatelje objavom 17 minuta duge pjesme 'Murder Most Foul' koja pjeva o ubojstvu američkog predsjednika Johna F. Kennedyja u Dallasu 1963. Tom je pjesmom prvi put zasjeo na prvo mjesto na Billboardovoj ljestvici.

Tri tjedna kasnije objavio je drugu pjesmu, nazvanu 'I Contain Multitudes', prema stihu američkog pjesnika Walta Whitmana, a onda je objavio i 'False Prophet'.