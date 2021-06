Slobodan 'Boba' Živojinović (57) i Lepa Brena (60) u braku su preko 34 godine i imaju dvojicu sinova, Stefana i Viktora. Tenisač i pjevačica zaljubili su se 1987. godine, a Boba je nedavno u emisiji 'Šta sam tebi i ko sam sebi' ispričao pojedinosti njihovog odnosa.

Živojinović je kroz smijeh prokomentirao činjenicu da je mnogima prepoznatljiv samo zbog toga što je Brenin suprug.

- Ne smeta mi to što sam dobio 'krumpir' u vašoj anketi. Kao što mi ne smeta ni kad kažu da sam Brenin muž. Samo! - rekao je Boba, te otkrio kako su on i Brena funkcionirali za vrijeme 'lockdowna'.

- Otkako je počeo problem sa koronom i 'zaključavanjem', nas dvoje smo bili neprekidno i po 24 sata zajedno. To je odnos koji dobiva drugu dimenziju. Bio sam sad dva tjedna u Americi i, vidim, neobično mi je, fali mi. Vidim i sa njene strane to isto. Mislim da smo uz sve što nam se događalo, otkrili nešto jače, svjetlije. Znali smo i ranije, ali otkrivamo i sada i mislim da će to potrajati - bio je iskren tenisač.

- Uz ljubav mora postojati i poštovanje. Što bi moja baba rekla - ako uzmemo konop i ja vučem na svoju stranu, a ti na svoju - što će se dogoditi? Puknuti će. A ako ti povučeš, ja pustim, i obrnuto, on će trajati. Isto vrijedi i za prijateljstvo, i za posao. Moraš nekad dati da bi dobio. A da bi to mogao, moraš vjerovati u sebe. Brena i ja smo zajedno od 1987. godine i, evo, izdržavam nekako već 34 godine - otkrio je Živojinović.