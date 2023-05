Bodalec o najpoznatijoj pjesmi Prljavog kazališta: S ocem baš nikad nisam razgovarao o njoj

'Mojoj majci' jedna je od najpoznatijih pjesama Prljavog kazališta, a zanimljivo je da je nastala u svega nekoliko minuta. Kako je pjesma nastala opisao je u IN magazinu Mladen Bodalec (64).

Foto: IN magazin

- Moj otac nije dao da se diraju uopće stvari u kući od moje pokojne majke, i ti to prolaziš mjesecima, i u jednom trenutku sam puko i napravio pjesmu, u 2-3 minute sam to završio - rekao je Mladen Bodalec.

Pjesma je posvećena njegovoj majci, ali je postala i jedan od simbola Domovinskog rata.

- S vremenom je postala, da smo imali osjećaj - sve drugo su pjesme, ovo je nešto drugo - priča Mladen.

- Velika je pjesma i ja sam u jednom trenutku izgubio osjećaj intime da je to moja pjesma koliko se ona izvodila - dodaje Jasenko Houra (62).

Foto: IN magazin

Mladen je priznao kako s ocem nikada nije razgovarao o toj pjesmi te da on nikada nije ni dolazio na njihove koncerte.

- Moj otac nije ni dolazio na naše koncerte, jednom je došao kad smo imali 'Crno bijeli svijet' pa je rekao: 'Ovi svi nisu normalni što dolaze na vaše koncerte, nije ni bend normalan niti su ovi koji dolaze' - dodao je Mladen.

'Lupi petama', isto je jedna pjesma koja ih je obilježila, a posebno je značajno vrijeme u kojem je nastala.

Foto: Ivica Galović/Pixsell

- '93 godina, rat je svuda oko nas, sad pada bomba na tvoju kuću ili na moju osjećaji su isti - strah, neizvjesnost i sudbine, danas to znaju ofrlje malo tumačiti, taj album je proizvod takve atmosfere - kaže Bodalec.

Zanimljiv je i stih 'Bože čuvaj ti naše golubove i sirotinju' jer bogati se za sebe pobrinu'.

- Par minuta sam radio taj tekst, ali u jednom trenutku smo imali zavrzlamu koji tonalitet - prisjetili su se.

- Koji tonalitet je pravi, i ulazi Rajko Dujmić pogleda i pita 'što vam je', a mi kažemo 'mi ne znamo koji je pravi tonalitet', a on kaže 'pa reći ću vam ja koji je pravi tonalitet' i kaže 'ja ću vam reći, ali znate da se plaćaju tajne, veli ideš sad tu i platit ćeš gulaš i ja ću ti otkriti' - dodao je Houra.

Foto: Darko Kešnjer

- I ja sad čekam i veli mi on pravi tonalitet je, ovo ne bi smio reći jer svi koji slušaju bi mi trebali platiti gulaš, veli kad ideš u wc pa ono što fućkaš to je pravi tonalitet. I ja sad stvarno to probam i pitam Mladena je l' to taj, on kaže da je i veli meni Rajko 'evo vidiš' - ispričao je.

Najčitaniji članci