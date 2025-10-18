Maja Šuput zapjevala kao Brena s Miroslavom Ilićem u Areni

Večeras je zagrebačku Arenu zapalio Miroslav Ilić (74), a poseban gost bila mu je Maja Šuput (46). S legendarnim glazbenikom otpjevala je popularnu pjesmu koju on u duetu pjeva s Lepom Brenom, a riječ je o pjesmi 'Jedan dan života'.

Pokretanje videa... 01:22 Maja Šuput kao Brena | Video: Veronika Miloševski/24sata

Nakon toga Miroslav Ilić je otkrio da su on i Majin stric veliki prijatelji te da prati Majine korake još otkad je ona krenula u glazbene vode te dodao da ju izuzetno cijeni.

Zagreb: Koncert Miroslava Ilića u Areni | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Drago mi je što se izborila za svoje mjesto na sceni - rekao je.

Pokretanje videa... 00:32 Miroslav Ilić o Maji Šuput | Video: Veronika Miloševski/24sata

Zagreb: Koncert Miroslava Ilića u Areni | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Nakon toga je prepustio mikrofon Maji koja je izvela svoju pjesmu 'Lopove'.

Zagreb: Koncert Miroslava Ilića u Areni | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Pokretanje videa... 00:42 Maja Šuput pjeva 'Lopove' | Video: Veronika Miloševski/24sata

Pjevačica je odjenula crnu pripijenu haljinu u kojoj je istaknula svoje obline. U backstageu je bila sa svojim prijateljem, stilistom Markom Grubnićem. Šime Elez je, čini se, također bio na koncertu jer je na svom Instagramu objavio story iz Arene.

Zagreb: Koncert Miroslava Ilića u Areni | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ilić je u Areni izveo svoje najveće hitove. Koncert je započeo pjesmom 'Pozdravi je, pozdravi' pa je nastavio i ostalim hitovima poput 'Još te nešto čini izuzetnom', 'Luckasta si ti', 'Smej se, smej'... Glazbenik je rekao kako je ovo prava 'fešta', a publika je bila oduševljena.