Obavijesti

Show

Komentari 5
'JEDAN DAN ŽIVOTA'

Maja Šuput zapjevala kao Brena s Miroslavom Ilićem u Areni

Piše Stela Kovačević, Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
Maja Šuput zapjevala kao Brena s Miroslavom Ilićem u Areni
5
Zagreb: Koncert Miroslava Ilića u Areni | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Pjevačica je odjenula crnu pripijenu haljinu u kojoj je istaknula svoje obline. U backstageu je bila sa svojim prijateljem, stilistom Markom Grubnićem

Večeras je zagrebačku Arenu zapalio Miroslav Ilić (74), a poseban gost bila mu je Maja Šuput (46). S legendarnim glazbenikom otpjevala je popularnu pjesmu koju on u duetu pjeva s Lepom Brenom, a riječ je o pjesmi 'Jedan dan života'.

Pokretanje videa...

Maja Šuput kao Brena 01:22
Maja Šuput kao Brena | Video: Veronika Miloševski/24sata

Nakon toga Miroslav Ilić je otkrio da su on i Majin stric veliki prijatelji te da prati Majine korake još otkad je ona krenula u glazbene vode te dodao da ju izuzetno cijeni.

Zagreb: Koncert Miroslava Ilića u Areni
Zagreb: Koncert Miroslava Ilića u Areni | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Drago mi je što se izborila za svoje mjesto na sceni - rekao je.

Pokretanje videa...

Miroslav Ilić o Maji Šuput 00:32
Miroslav Ilić o Maji Šuput | Video: Veronika Miloševski/24sata
Zagreb: Koncert Miroslava Ilića u Areni
Zagreb: Koncert Miroslava Ilića u Areni | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Nakon toga je prepustio mikrofon Maji koja je izvela svoju pjesmu 'Lopove'.

Zagreb: Koncert Miroslava Ilića u Areni
Zagreb: Koncert Miroslava Ilića u Areni | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
FRIZURA STRADALA, ALI NE I PROPISI Maja objavila snimku sa Šimom na motoru nakon prijave policiji i poručila: 'Sigurnost je prva!'
Maja objavila snimku sa Šimom na motoru nakon prijave policiji i poručila: 'Sigurnost je prva!'

Pokretanje videa...

Maja Šuput pjeva 'Lopove' 00:42
Maja Šuput pjeva 'Lopove' | Video: Veronika Miloševski/24sata

Pjevačica je odjenula crnu pripijenu haljinu u kojoj je istaknula svoje obline. U backstageu je bila sa svojim prijateljem, stilistom Markom Grubnićem. Šime Elez je, čini se, također bio na koncertu jer je na svom Instagramu objavio story iz Arene.

Zagreb: Koncert Miroslava Ilića u Areni
Zagreb: Koncert Miroslava Ilića u Areni | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
UOČI KONCERTA Miroslav Ilić: 'Halid je jedan od najomiljenijih likova u mom životu. Baš mi je bilo teško...'
Miroslav Ilić: 'Halid je jedan od najomiljenijih likova u mom životu. Baš mi je bilo teško...'

Ilić je u Areni izveo svoje najveće hitove. Koncert je započeo pjesmom 'Pozdravi je, pozdravi' pa je nastavio i ostalim hitovima poput 'Još te nešto čini izuzetnom', 'Luckasta si ti', 'Smej se, smej'... Glazbenik je rekao kako je ovo prava 'fešta', a publika je bila oduševljena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Ups! Slavne dame 'borile' se s haljinama: Skoro su otkrile previše, padale su, zapinjale...
NEPOSLUŠNE KOMBINACIJE

FOTO Ups! Slavne dame 'borile' se s haljinama: Skoro su otkrile previše, padale su, zapinjale...

Iako se uvijek čine savršene i besprijekorne, i njima se potkradu greške i nezgode. Ovo su pjevačice i glumice koje su se borile sa svojim haljinama na crvenom tepihu.
FOTO Glumačka postava serije 'Roseanne' 37 godina kasnije: Evo gdje su danas i što rade
SJEĆATE LI IH SE?

FOTO Glumačka postava serije 'Roseanne' 37 godina kasnije: Evo gdje su danas i što rade

Serija 'Roseanne' je na malim ekranima debitirala 18. listopada 1988., a prikazivala se do 1997. godine. Iznjedrila je istinske probleme radničkih obitelji - svakodnevnu borbu sa siromaštvom, pretilošću i pokušajem zapošljavanja.
FOTO Kao da su od iste majke! Ovi slavni imaju svoje 'dupliće', možete li ih vi razlikovati?
ČEK, TO NIJE ISTA OSOBA?!

FOTO Kao da su od iste majke! Ovi slavni imaju svoje 'dupliće', možete li ih vi razlikovati?

Matt Damon i Mark Wahlberg, Carla Bruni i Bella Hadid, Javier Bardem i Jeffrey Dean Morgan, samo su neki od poznatih lica koje mnogi često zamijene, a osim publike, griješe i drugi poznati pa čak i paparazzi...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025