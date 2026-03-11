Obavijesti

Piše Davor Lugarić,
Bogat program u Kontesi: Ana Uršula Najev pjeva u čast damama, Ungar ima Cabaret...
Foto: Tomislav Miletic/Pixsell

U Kontesi 21. ožujka gostuje glumica Ana Uršula Najev, u programu “Black Coffee” u kojem izvodi hitove glazbenih diva Tereze, Gabi, Radojke, Josipe, Meri. Adam Končić dolazi s komadom “Kaj je ljubav”...

Bogatim programom zagrebačka Kontesa završava ožujak i ulazi u travanj. Klub Kazališta Komedije u petak na programu ima Cabaret "Esprit de Paris" by Miro Ungar, nakon toga slijedi "Zagrepčanke i statičar", pa opet Miro Ungar s "Orient Expressom"...

- Doživite 'Grad svjetlosti' na naš način. Predstava na kojoj ćete osjetiti duh Pariza, taj 'Esprit de Paris', protkana je scenama koje će osvježiti vaše uspomene na Pariz, a ako još niste bili u Parizu, ne morate ni ići - dovoljno je da dođete u Kontesu! Odvest ćemo vas na Pigalle, na Montmartre, Champs-Élysées, Notre Damme i u Moulin Rouge - poziv je na ovaj show.

Foto: PROMO

U Kontesi 21. ožujka gostuje i glumica Ana Uršula Najev, u programu “Black Coffee” u kojem izvodi hitove glazbenih diva Tereze, Gabi, Radojke, Josipe, Meri... Adam Končić dolazi s komadom “Kaj je ljubav”, u glazbenoj poetskoj predstavi osim njega sudjeluju još i Petar Haluza, Vinko Grubešič, Alan Dović te Tomislav Parmać. 

