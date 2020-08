Bogati i perverzni: 'Pali me kad me domina lovi, gazi i bičuje...'

<p>Ukupno 15 muškaraca probija se kroz engleski krajolik, posve nagi izuzev činjenice da imaju cipele, maske za paintball i štitnike za genitalije. Njihova su bedra ogrebena i brojnim modricama od padanja, a stražnjice obojene u crveno. Kad zrak iza njih propara zvuk fijukanja biča, jedan od njih posrće i pada. Domina <strong>Ljubavnica Meddula</strong> stoji iznad svog ulova. On se ispočetka pokriva, a potom submisivno kimne glavom. On sada pripada njoj ostatak vikenda - da ga gazi, guši i zlostavlja kako god želi, ili barem do 'tvrdih granica' zapisanih na njegovom kožnom ovratniku. Ljudska lovišta su ezoterična fantazija, čak i za poprilično seksualno pustolovnu BDSM rulju. Brojna od njih uključuje domine u korzetima koje love svoj plijen kroz šume, s podložnim muškarcima koji čekaju biti ulovljeni. Ovakve vrste lova odvijaju se diljem svijeta - nedavno su održani u Engleskoj, Australiji, Floridi i Kaliforniji, a to su samo oni za koje se zna. To je cijeli trend ženske dominacije u kojima muškarci plaćaju svoje pravo da budu podređeni. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Svađa starleta Ave i Mace</strong></p><h2>Plaćaju da ih gaze i bičuju</h2><p>No, zainteresirane strane ne mogu se samo pojaviti da bi igra započela. Da bi se pridružili lovu, morate popuniti prijavu, doći s preporukom i biti stalan sudionik nastranih zajednica poput Fetlifea. Za istinski podložne, rad za to je samo dio procesa. - Prvi put kad smo ih lovili, gađali smo ih jajima - kaže domina<strong> Natalya Sadici</strong>, sudionica vikend događanja na Floridi u organizaciji reda Indomitusa, skupine dominantnih žena.</p><p>- Robovi su imali startnu prednost, pa su se skrivali krajolikom. Jaja su se pokazala ljepljivima i smrdljivima na floridskim vrućinama, pa se kreatorica i organizatorica reda <strong>Michelle Lacy</strong> s drugim 'svećenicama' dogovorila kako će ubuduće koristiti paintball streljivo, a robovi će nositi zaštitnu odjeću, obuću i ovratnik. I ništa više. Osim toga, postoji određen sustav kako se robovi trebaju ponašati, primjerice oni ne govore osim ako im se ne dopusti, a nitko ne može kući dok vikend ne završi - objašnjava.</p><h2>Paintball loptice lete prema penisu</h2><p>Red Indomitusa osnovan je 2010., a lovovi su započeli 2013. Muškarci plaćaju 2200 dolara za vikend, koji uključuje spavanje u zaključanim kavezima. Postoje brojna pravila, pa je tako ograničen i broj sudionika kako ne bi bilo nepredvidivih situacija. <strong>Thomas</strong>, 38-godišnji agent službe za korisnike takvog reda iz Engleske, i sam razmatra da sudjeluje u lovu sljedeće godine. On smatra kako je cijela ideja vrlo uzbudljiva.</p><p>- Naravno, brine me ideja davljenja ili da bih mogao biti povrijeđen. Ne sviđa mi se ideja toga da paintball loptice udaraju moj penis. No, pod potpunom kontrolom ljubavnice, vjerujem da je cijelo iskustvo vrijedno toga - kaže Thomas koji ne želi otkriti svoje prezime da bi ostao anoniman.</p><h2>Nema do dobre kazne</h2><p>Iako je svaki lov na robove drugačiji, većini je poveznica da su inspirirani Drugim svjetskim kraljevstvom, Tolkienskim mjestom koje zvuči poput neke izopačene bajke. No, ovdje je istina neobičnija nego fikcija. Primjerice, 1996. je u Češkoj organiziran lov u dvorcu iz 16. stoljeća, robovi su spavali na slami, postrojavali se za gospodarice 'na trepavice' i radili baš sve što se od njih traži. Jedan od promicatelja takvih aktivnosti je blog Second Life Hunt, čiji brojni obožavatelji dokazuju ljubav prema potjerama, zarobljenu i kažnjavanju.</p><p>- Za sve one koji imaju ovakve fantazije, to je često reakcija na današnje patrijarhalno društvo, a sve više muškaraca ideju snažne žene koja s njima upravlja smatraju vrlo uzbudljivom - kaže gospodarica <strong>Natalya Sadici</strong>.</p><p> </p>