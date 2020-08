Bogdan se pohvalio legićem koji ga predstavlja: Uspio si u životu

<p>Glumac<strong> Goran Bogdan </strong>(39) oduševio je pratitelje na društvenim mrežama. Pohvalio se legićem koji predstavlja njega, odnosno njegov lik iz serije 'Fargo'.</p><p>- Ovo sam ja. To jest, ovo je Yuri Gurka. Znate što mislim. Mini ja - napisao je u opis fotografije na Instagramu.</p><p>Objava je oduševila fanove, a jedna obožavateljica mu je poručila: 'Uspio si u životu'.</p><p>- Sad ću se iznajmljivati za igranje sa djecom. Dječji rođendani here I come - odgovorio joj je Bogdan.</p><p>Inače, glumac se pojavio u trećoj sezoni popularne kriminalističke američke serije, a utjelovio je kriminalca Yurija, špijuna i zavodnika.</p><p>- Za angažman u seriji 'Fargo' najviše mogu zahvaliti svojoj agentici u Londonu, s kojom od ranije surađujem. Osjećao sam se kao da sam dobio na lutriji, bio sam presretan, u jednu ruku nisam mogao vjerovati da su odabrali mene. Sada sam se već vratio u normalu. Emitiranje treće sezone je počelo i nadam se da sam bio na nivou zadatka - ispričao je Bogdan za Dnevni avaz.</p>