Bojana šokirala fanove fotkom bake: 'Genetika, baš ste iste...'

Danas bi mojoj baki Danici Gregorić bio rođendan.Obožavala sam ju!Jutros mi je odmah “ušetala” u misli.Nedjeljom ujutro dotrčala bih u njezinu sobu i uvukla joj se u krevet,a ona bi mi tada čitala knjige za klince koje je uvijek imala spremne uz svoju literaturu na “nahtkaslu” kako je govorila😁... Čitala bi ,i čitala...dok ne bi otkucalo podne,tada bi znala reći “Ostat će dedica gladan, idemo na brzinu nešto skuhat!”😄Svi iz obitelji govorili su kako smo nalik jedna drugoj...Naišla sam danas na ove naše fotke...uistinu smo iste❣️ #mojaNani #cherishYourGrandParents #grandma #actresslife #bojanagregoricvejzovic

