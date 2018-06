Boki je omiljeni frizer Vatrenih: 'Moje frizure im donose sreću'

Bok, imam ulaznice za utakmicu ​​Hrvatska - Nigerija, napisao je SMS Boris Lipovac Boki (30) hrvatskom reprezentativcu Anti Rebiću (24). Nogometaš je bio oduševljen što će njegov frizer autom doći iz Njemačke u ruski Kalinjingrad, pa ga je Rebić, kako Boris kaže, pozvao u hotel u kojem su odsjeli “vatreni”.

Ovaj Banjolučanin vlasnik je frizerskog salona Boki u Frankfurtu, a Ante Rebić mu je inače stalna, ali kako nam kaže, i vrlo draga mušterija. Međutim, pri pokušaju ulaska u hotel nastao je problem. Frankfurtskom frizeru nije bilo dopušteno ući u hotel da uredi frizuru jednom od svojih najpoznatijih klijenata.

Kamo ćeš ti sa škarama?!

U hotelu u kojem borave hrvatski reprezentativci su stroge sigurnosne mjere, a Boki je sa sobom imao kovčeg s britvama, škarama i ostalim frizerskim priborom, koji nije mogao proći kroz detektor metala koji je u vrijeme Svjetskog prvenstva postavljen na ulazu u hotel.

Foto: privatni album

- Nakratko je bilo izvanredno stanje, nisu me htjeli pustiti unutra, pa sam nazvao Rebića - rekao je Boki, kojem je brzo u pomoć stigao Imoćanin i rekao zaštitarima da je to njegov frizer te da može slobodno ući u hotel. Njihovo prijateljstvo traje već dvije godine.

Rebić je u njemački klub Eintracht Frankfurt stigao u srpnju 2016., a tad ga je prijatelj upoznao s frizerom i sad svaki tjedan nogometaš odlazi u njegov salon u frankfurtskom Bockenheimu.

'Imali su dobar osjećaj'

Nakon što je za utakmicu s Nigerijom “uredio” Antu Rebića, uskoro se pred vratima stvorio poveći red. Odjednom su svi htjeli da ih Boki sredi, kako bi se u što ljepšem svjetlu predstavili svijetu na prvoj utakmici Svjetskog prvenstva.

- Pričali smo o nogometu, dečki su mi rekli da imaju dobar osjećaj za utakmicu i da su jako uzbuđeni. Dalje smo nastavili razgovor uz klasična pitanja, odakle je tko. Malo sam ih bolje upoznao u tom kratkom vremenu koje smo proveli zajedno - rekao nam je Boki, koji je prvo ošišao svog stalnoga klijenta.

Foto: privatni album

- Rebić voli klasičnu kratku kosu, a sa stane voli da je više obrijano - objasnio je frizer. No nisu svi imali jednostavne želje kao Ante Rebić, pa je pred frizerom bio velik izazov.

- Da sam ih krivo ošišao, obrijali bi mi brkove - kaže nam kroz smijeh ovaj simpatični frizer.

Nakon što je “riješio” Rebića, u kupaonicu su jedan po jedan redom ulazili: Ivan Perišić (29), Ivan Rakitić (30), Marcelo Brozović (25), Ivan Strinić (30), ali i pomoćnik Zlatka Dalića Ivica Olić (38).

- Raketa i Perišić imali su posebne zahtjeve. Rakitića sam obojio u plavo, a Perišiću sam obrijao glavu - otkrio nam je frizer i odmah nastavio priču:

Kad on šiša, naši zabijaju

- Svi su imali povjerenje u moj rad. Bili su jako opušteni i ljubazni, nisu se ponašali kao velike nogometne zvijezde - kaže nam Boki i dodaje kako svoje frizure radi s ljubavlju, zato smatra da su nogometašima frizure “pomogle” u pobjedi protiv Nigerijaca.

- Prije finala njemačkoga kupa ošišao sam Antu (Rebića) i Mijata Gaćinovića. U toj utakmici obojica su zabili golove, a Eintracht je pobijedio Bayern 3-1 i donio trofej Niki Kovaču.

- Možda moje frizure stvarno donose sreću - kroz smijeh nam priča Boris.

Kad je odlazio, frizer je “vatrenima” poklonio majice na kojima piše “Brate, udari dugu loptu” zato što je to Rebić rekao suigraču Eintracht Frankfurta Kevinu-Princeu Boatengu (31) u finalu njemačkog kupa, kad je Rebić zabio dva gola i, kako Boki kaže, postao legenda u Frankfurtu.

Dao im je jedno obećanje

Nakon naše velike pobjede protiv Nigerije Boris je, nažalost, morao napustiti Rusiju te se vratiti svom salonu, jer kako kaže, mušterije ga tamo čekaju, ali prije nego što je otišao, dao je obećanje hrvatskim reprezentativcima.

- Htio sam ostati u Rusiji i još podržavati našu reprezentaciju, ali to je bilo nemoguće. Rekao sam im da ću se vratiti ako uđu u četvrtfinale Svjetskog prvenstva te da ću ih onda opet ošišati - kaže nam Boki, koji je siguran kako naša reprezentacija u Rusiji može sve do četvrtfinala, a onda tko zna, možda i do samoga kraja.

'Bio sam počašćen...'

Inače, Boris svoja ljeta provodi na hrvatskoj obali. Sa ženom i kćeri ljetuje u Bilicama kod Šibenika. Nakon što su kroz njegove ruke prošli nogometaši vrijedni desetke milijuna eura, sigurno će Boki dobiti i pokoju novu mušteriju. Njegovim frizurama svi su naši reprezentativci bili zadovoljni.

- Bio sam počašćen što sam ošišao dečke iz naše reprezentacije - priznao nam je frizer.

Foto: privatni album

Iako su se kratko družili, Bokiju su naši dečki ostali u sjajnom pamćenju, a tko zna, možda netko od njih odluči u budućnosti koristiti njegove usluge. Iako nam to nije priznao, sigurno se nada kako će Rebić i nakon ljeta ostati u Frankfurtu, mada, kako igra, ponuda velikih klubova ne nedostaje...

Dečki, prođite u 1/4 finala i šišam vas opet

Frizer je ošišao šestoricu hrvatskih reprezentativaca. Prijatelju Rebiću samo je malo popravio frizuru, Rakitiću je obojio kosu u plavo... Boki će se vratiti ako “vatreni” prođu u četvrt finale.

Ante mu je stalna mušterija

Rebić voli tradicionalne frizure, a u salon mi navrati jednom tjedno. Upoznali smo se prije dvije godine kad je on došao u Eintracht.