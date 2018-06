Šokirala se: Ljubio kolumbijsku reporterku i uhvatio je za grudi

Kolumbijska reporterka Julieth Gonzales Theran je tijekom prijenosa uživo u ruskom gradu Saransku doživjela pravu neugodnost kad ju je prolaznik poljubio i uhvatio za grudi.

Voditeljica je ostala profesionalna dok je izvještavala o nogometnom prvenstvu i odradila reportažu do kraja premda ju je napasnik protiv njene volje dirao i ljubio. Reporterka je postavila video incidenta na društvene mreže kako bi posramila muškarca i objasnila koliko ju je njegov čin pogodio.

- Bila sam tamo već dva sata, pripremala sam se za javljanje uživo i sve je bilo u redu. Čim smo počeli snimati, taj čovjek je iskoristio situaciju i došao do mene, poljubio me i dirao mi grudi. Morala sam nastaviti izvještavati. Kad je snimanje završilo, pokušala sam pronaći tog muškarca, ali je on već pobjegao - napisala je voditeljica.

Foto: Facebook

- Žene ne zaslužuju ovakav tretman. Mi smo jednako profesionalne kao muškarci. Volim nogomet i dijelim oduševljenje nogometnim ludilom, ali ovdje moramo povući granicu između zlostavljanja i navijačke euforije - dodala je Julieth.

Foto: Facebook

Ubrzo su reporterki stigle tisuće poruke podrške zgroženih fanova.

- Ovakve stvari se ne bi trebale događati. Ti si pametna, lijepa i snažna žena! - napisao joj je jedan od obožavatelja. Drugi je dodao kako se voditeljica izvrsno snašla u neugodnoj situaciji i kako je nepoznati muškarac 'prvoklasni kreten' koji ne poštuje žene.