OD POČETAKA DO DANAS

Bolesna braća: Repali smo samo pred konobarima, bez gostiju. U Americi nas je slušao i Kanye

Baby Dooks nam je ispričao kako su jednom u ranoj fazi nastupali samo pred konobarima, a ovaj slavni dvojac u RTL-ovu Direktu otkrio je da su svojedobno upoznali i slavne repere

Da je publika s velikim oduševljenjem i očekivanjem dočekala vijest o koncertu Bolesne braće u Boogaloou dokazuje činjenica da se koncert 31. siječnja rasprodao. Zbog toga je ovaj dvojac morao dodati i novi datum, 1. veljače. Tom prilikom, razgovarali smo s Davidom Vurdeljom (51), poznatijim kao Baby Dooks.

Pitali smo ga - kakav je osjećaj stati na pozornicu znajući da ih je publika jedva dočekala.

ARHIVA - Hip-hop bend Bolesna braća
- Super je osjećaj, to je dokaz da imamo vjernu publiku - ističe Dooks pa dodaje kako se nikad nisu opterećivali brojkama. 

- Uvijek smo optimisti i ne razmišljamo previše o interesu, fokusirani smo na sadržaj i kvalitetu - kaže.

Publika koja danas dolazi na njihove koncerte izrazito je šarolika. 

Zagreb: David Vurdelja Baby Dooks, producent i reper
- Ima ‘klinaca’ sa sijedim bradama i kosama iz 2000-ih, ima međugeneracije, ali ono što nam je najdraže – ima i skroz mladih - kaže glazbenik. 

Upravo zbog toga, naglašava, ne žele se oslanjati na staru slavu. 

- Uvijek idemo naprijed. Ne bježimo od starog stila, ali ovaj put dolazimo u novom ruhu – s bendom, talkboxom i raznim pikanterijama - najavljuje.

Zagreb: David Vurdelja Baby Dooks, producent i reper
Prisjećajući se početaka, Baby Dooks govori kako je sve krenulo bez prevelikog plana. 

- Slušali smo hip hop i slične žanrove, repali na engleskom i zvali se Sick Rhyme Sayazz. Kad smo shvatili da nismo Afroamerikanci, nego dva ružnjikava klinca s kvarta, prilagodili smo se hrvatskom podneblju i postali Bolesna Braća - priča Vurdelja.

Vizije karijere, priznaje, nikad nije bilo. 

- Muzika nam je uvijek bila hobi. Radili smo stihijski, kako nas zafura – kao i danas - otkriva.

Ni rap scena u to vrijeme nije bila homogena. 

- Nismo bili prvi, bilo je nekoliko bendova sličnih nama, kao što je danas s novim klincima - kaže.

Prvih se nastupa baš i ne sjećaju najbolje. 

- Ja osobno nisam volio nastupati. U ranim fazama se dosta toga ni ne sjećamo jer je bilo previše suludo. Jednom smo u Zadru repali pred četiri konobara – nije bilo nijednog gosta - otkriva nam Dooks.

Njihovi tekstovi često su bili percipirani kao sirovi i provokativni, no reper ističe da granice ipak postoje. 

- Nikad nismo htjeli prevelike psovke. Psovka može, ali da je u funkciji teksta, a ne da je tekst u funkciji psovke. I nikad se nismo preseravali da smo ono što nismo - kaže pa dodaje kako pjesma "Luka i Borna" uopće nije trebala završiti na albumu.

- Čak smo snimali i drugu 'bolju' verziju, ali nas je izdavač nagovorio na ovu - objašnjava.

Na kritike i 'hejt' s vremenom su otupjeli. 

- Nije bilo samo kritika, bilo je hejta kojeg pas s maslom ne bi pojeo - kaže Dooks, no privatni život uvijek je držao podalje od reflektora. 

- Privatni život je privatna stvar. Kod mene je uvijek bio potpuno odvojen - ističe.

Zagreb: Pavel i Bolesna braća nastupili na Chill&Grill festivalu na Bundeku
Govoreći o pauzama i o povratku Bolesne Braće, Dooks jasno kaže: 

- Tko je rekao da smo stali? Samo smo promijenili prioritete i izričaj. Muzika nam je hobi - koliko vremena, toliko hobija.

Ni on ni Bizzo, dodaje, nikad nisu nestali iz glazbe. 

- Ja sam producirao hrpu pjesama i izvođača, radili smo razne poslove vezane uz glazbu - kaže. Njihov odnos ostao je nepromijenjen. 
Nikad se nismo razdvojili. Bizzo i ja smo najbolji prijatelji, kumovi – i Bolesna Braća - govori.

Gostujući u RTL-ovu “Direktu”, ispričali su kako su upoznali slavne repere.

- Uz prijatelja Phat Phillieja, koji je inače naš prvi DJ, još smo jako dobri prijatelji, imao sam šansu upoznati Pharella Williamsa, 50 Centa, Jay Z-ja, Kanyea Westa... Imao sam sreće u to doba da sam u New Yorku s Philliejem baš od Dooksa beatove puštao Kanyeu Westu u studiju. Bio je oduševljen. Jednom smo tako pričali telefonski u tri ujutro, pričao mi je o zubima. On je imao tešku prometnu nesreću na početku karijere, gdje je preživio neku traumu. Pričali smo onda o tim nekim ludim stvarima. Rekao sam mu kako mi je njegova ‘Through the Wire’ emotivna, tu je pjesmu baš snimio dok je bio u bolnici slomljene vilice - prisjetila su se Bolesna braća, a Baby Dooks je dodao: “U New Yorku smo imali menadžera koji je njegov školski kolega, Daniel Glogower, a on je bio njegov dobar prijatelj”.

Zagreb: David Vurdelja Baby Dooks, producent i reper
Pitali smo ga kako gleda na današnju rap scenu.

- To više ne bih nazvao rap scenom, jer danas postoji puno podžanrova. Repera u onom starom smislu nema puno, ali zato u novoj trap i drill generaciji ima klinaca koji su ultra talentirani. Naravno, ima i onih koji su – kao i u naše doba – jednostavno lošiji - govori pa nastavlja:

- Hiljson Mandela mi je apsolutni broj jedan - kao izvođač i autor. Dečko je multitalentiran: repa, trepa, pjeva, piše pjesme, radi posao i radi hitove. Swanna je ultra talentiran, možda i moj najbolji i najdraži MC nakon Bizze - dodaje uz smijeh, pa kaže: 'Šteta što ga nema više'.

Kao posebnog izdvaja i Dinu Blunta, kojeg opisuje kao „malo pomaknutog“. Dodaje kako ima još puno zanimljivih imena, ali su mu ovi prvi pali na pamet.

Na kraju zaključuje: 'Ovo nije povratak, jer odlaska nije ni bilo'. A mlađima poručuje ono što njegova generacija često nije znala: 'Naplati svoj rad, trud i talent. Današnji klinci to znaju puno bolje nego mi dinosauri'.

