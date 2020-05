Sobin: Borio sam se s tim hoće li publika razumjeti moj lik...

Dramska serija 'Drugo ime ljubavi' koja je gledatelje osvojila napetom radnjom, emotivnim scenama i izvanrednom glumačkom postavom dobit će svoj zaključak u srijedu 27. svibnja.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Glavna glumica serije, Elizabeta Brodić (24), koja je utjelovila lik Lole, mlade djevojke koja traga za svojim sinom, kaže kako će najviše pamtiti upravo prvu snimljenu scenu.

- To je scena koja je na kraju ispala uvodna špica serije, a to je bio moj skok u more. Bio je šesti mjesec i more je bilo ledeno i imala sam tremu, ne znam zašto, od skoka vjerojatno, ali na kraju je bilo predobro. Tako sam otvorila svoje snimanje serije - rekla je Brodić.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Njezin partner u seriji, Momčilo Otašević (30), ističe kako će mu najviše nedostajati cijela ekipa sa seta.

- Izuzetno mi je drago da sam imao priliku raditi na ovom projektu i sa svim ovim ljudima. Svi će mi oni nedostajati, kao i cijela ta radna atmosfera. Kako ni sam ne znam kako će točno serija završiti, veselim se pogledati zadnju epizodu - priznao je glumac.

Foto: nova TV

Slavko Sobin (35) koji je igrao lik Igora, rad na seriji također će pamtiti po brojnim lijepim trenucima.

- Imali smo zaista devet mjeseci divnog rada s prekrasnom ekipom. Koliko god nekada bude naporno raditi na ovako jednom velikom projektu, uvijek nekako bude užitak jer se svi toliko zbližimo da postanemo poput obitelji. Kroz cijelu seriju sam se borio s tim hoće li publika razumjeti i opravdati motive i ponašanja mog lika, ali tek sad vidim da je i Igor pronašao neku svoju publiku koja ga je zavoljela, što mi je izuzetno drago - zaključio je Sobin.

POGLEDAJTE VIDEO: Dean Kotiga radi čokoladne lizalice!