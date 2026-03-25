Alan Hržica najavio prvu kršćansku turneju u Hrvatskoj

Alan Hržica, jedno od najprepoznatljivijih imena kršćanske glazbene scene, najavio je prvu veliku koncertnu turneju kršćanske glazbe u Hrvatskoj, simboličnog naziva “Božja ljubav, Božja snaga”. Riječ je o projektu koji će obuhvatiti više od 20 gradova diljem Hrvatske i inozemstva, među kojima su Makarska, Koprivnica, Varaždin, Zagreb, Virovitica, Graubünden, Dubrovnik, Šibenik, Međugorje, Pula, Starigrad Paklenica, Korčula, Graz, Ivanec, München, Rijeka, Davor, Zadar, Augsburg, Mostar, Frankfurt i drugi.

- S godinama se nakupilo puno lijepih i važnih pjesama, tako da je veliko zadovoljstvo izvoditi te pjesme ljudima uživo i proživjeti uz njih sve one emocije koje su nas pratile kroz godine zajedničkog hoda - ističe Hržica, koji turneju započinje 6. travnja u Makarskoj, gradu u kojem dosad nije nastupao, i upravo taj početak za njega nosi posebnu emociju.

Dugo je, kaže, želio doći u Makarsku jer, iako je prošao Hrvatsku uzduž i poprijeko, ondje još nije pjevao. Posebno ga veseli što će koncert biti održan u Apfel Areni, prostoru u kojem se, kako ističe, održavaju lijepi koncerti, a raduje ga i činjenica da su mnogi već dugo iščekivali njegov dolazak, zbog čega vjeruje da će upravo to biti snažan i simboličan početak turneje.

Publiku na koncertima očekuje presjek njegovih najpoznatijih pjesama koje su tijekom godina osvojile milijune slušatelja, poput “Jeshua”, “Nova stvorenja”, “Samo želim reći Ime Isus”, “Jahve (Objavit će nam se)”, “Golgota” i “Aleluja u meni”. Posebno mjesto zauzima i pjesma “Božja ljubav, Božja snaga”, koja će se naći i na novom albumu.

Govoreći o svojim koncertima, Hržica ne skriva koliko ga diraju trenuci kada publika zajedno pjeva i moli.

- Moji su osjećaji u tim trenucima isprepleteni. S jedne strane, moj se glazbeni put ostvario jer sam s kolegama iz benda već 15 godina stalno na pozornici i uživam svirati i pjevati, a moj je dar ostvaren na najljepši mogući način – pjevam Bogu. S druge strane, kroz misli mi prođu slike mojih početaka ozbiljnijeg hoda u vjeri, kada sam u bazilici u Palmotićevoj u Zagrebu molio pred oltarom da se što više mladih okrene Bogu, da nam Hrvatska bude zdrava, obiteljska i blagoslovljena, da ljudi žive u miru te da se narod ispuni budućim svecima. A kad vidim tako pune dvorane, prožme me posebna milost i duboka zahvalnost što mogu biti jedan od onih koji na svoj način donose poruku Božje ljubavi - ističe Alan.

Hržica svoj je put započeo daleko od današnje glazbene i duhovne prepoznatljivosti. Kao mladić trenirao je u zagrebačkom Dinamu i bio na posudbi u drugoligaškom klubu, no istodobno je živio mladenačkim životom. Prekretnica dolazi kasnije, kada se okreće vjeri i duhovnom životu.

Glazbom se počinje ozbiljnije baviti u 22. godini, kada piše vlastite pop-dance skladbe i nastupa na festivalima, uključujući CMC festival u Vodicama. Šira publika upoznala ga je na Dori 2003. s pjesmom “Uzmi svu svoju ljubav”, a 2004. objavljuje album Samo za tebe u izdanju Croatia Records.

Nakon povlačenja sa scene, vraća se kao izvođač duhovne glazbe, čime započinje novo i najznačajnije poglavlje karijere. Za album Kamenita vrata live, snimljen 2014., osvaja Porin. Taj koncert, na kojem su nastupile i Nina Badrić, Ivana Husar Mlinac i Marija Husar Rimac, potaknuo je širenje sličnih duhovnih koncerata diljem Hrvatske, a ubrzo okuplja i stalni prateći bend.

Uz glazbene uspjehe, pred njim je i posebno razdoblje u privatnom životu. Sa suprugom Ricardom uskoro očekuje treće dijete, što ga, kako priznaje, ispunjava velikom radošću.

- Sretni smo zbog tih velikih novosti. Željeli smo treće dijete, pa nas je vijest o Ricardinoj trudnoći duboko dirnula i obradovala, osobito zato što smo se tome nadali posljednje tri godine. Ricarda me probudila pred jutro, uoči velikog koncerta na zadarskom Višnjiku, i priopćila mi sretnu vijest, pa sam te večeri pjevao prepun ganuća. Svi u obitelji i prijatelji mislili su da dolazi djevojčica, a sinovi David i Leon navijali su za još jednog brata, pa su pobjednički uzviknuli kad smo saznali spol. Kod nas se gledaju skoro sve utakmice Lige prvaka, pa će se najmlađi morati što prije uključiti u ekipu - šali se Hržica, kojeg je, priznaje, očinstvo snažno promijenilo.

- Očinstvo me iznenadilo kao jedno iznimno pozitivno iskustvo i uvelike me promijenilo. Živim za obitelj i podređen sam njoj. Najvažnije mi je da su oni namireni, a tek nakon toga razmišljam o sebi i onome što meni treba. To me podsjetilo na neke trenutke iz djetinjstva, kada nisam želio jesti ono što mi je majka pripremila, nego sam poželio ono što je jeo moj tata. Nije bilo dva ista jela, a on bi bez razmišljanja svoj obrok dao meni i ostao bez svoga - kaže iskreno.

Pred njim je razdoblje koje će istovremeno donijeti intenzivne koncertne obveze i obiteljske izazove, a ravnotežu između svega toga, priznaje, tek treba pronaći.

- Zasad samo sanjam da ću sve imati pod kontrolom, no svjestan sam da će biti itekako intenzivno i izazovno. Za pjevača je jedna od najbitnijih stvari za glasnice da se dobro naspava. Nekako ne vidim šanse za spavanje sljedećih godinu dana, no nećemo se žaliti jer je srce puno, a gdje ima volje, ljubavi i želje, sve će biti dobro. Supruga mi je velika podrška, a i ja sam njoj, pa ćemo zajedno izgurati sve izazove - kaže.

Ime za treće dijete još nisu odabrali, a odluku zasad žele zadržati za sebe.

- Želimo sve iznenaditi jer imena koja su nam ostala u finalu imaju velika značenja za našu obitelj - kaže samozatajno.

Navedena turneja, dodaje, za njega ima posebno značenje, iz više razloga.

- Pjesma ‘Božja ljubav, Božja snaga’ pratila me u razdoblju prvih koraka mojeg obraćenja, zato mi nosi posebno mjesto u srcu. Zbog toga sam posebno zahvalan i sretan što će se ova, svima dobro poznata pjesma naći i na novom albumu, u mojoj verziji. Veselim se i nadolazećoj turneji te razdoblju koje je pred nama, punom uzbuđenja – kako na glazbenom, tako i na privatnom planu. Kao što sam već naveo, supruga i ja postajemo roditelji po treći put, tako da će se u narednom razdoblju ostvariti mnoge moje velike želje, na čemu sam Bogu neizmjerno zahvalan - zaključuje Hržica, poznat i po tome što je sa svećenikom Ivanom Ikom Mandurićem osnovao molitvenu zajednicu “Srce Isusovo” za rad s mladima u Bazilici Srca Isusova u Palmotićevoj ulici u Zagrebu.

