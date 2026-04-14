Boris Đurđević otkrio: Supruga i ja uživamo sa sinčićem, obitelj mi je uvijek na prvome mjestu

Colonia će za nekoliko tjedana na pozornici Zagrebačkog festivala predstaviti pjesmu "Još malo" autora Borisa Đurđevića, a upravo on nam je u intervjuu otkrio detalje iz karijere, ali i osobnog života. Osnivač Colonije i njegova supruga Valerija nedavno su postali roditelji maloga Maxa.

- Moja najveća radost je sin Max koji se rodio prije četiri mjeseca. Supruga Valerija i ja uživamo s našim malim sinom svaki dan. Kad nam dođu moja starija djeca Lukas i Nora, to su mi najljepši dani. Obiteljske obveze su mi se povećale, ali i kreativnost - ispričao nam je Đurđević. Posljednjih godina drugačije je organizirao poslovne i privatne obaveze.

- Morao sam uvesti radno vrijeme radnim danima. Vikendom ne radim. U studiju sam, stvaram, ali obiteljske obveze su na prvom mjestu. Kad god se poklope obiteljske i poslovne obveze, uvijek je obitelj na prvom mjestu - iskren je glazbenik. Više cijeni i slobodno vrijeme te se osvrnuo na to kako ga provodi.

- Obiteljske šetnje Maksimirom, Bundekom, klopa s frendovima u omiljenom restoranu. Ne obilazim više nikakve evente, družim se s odabranim, omiljenim ljudima, u studiju ili negdje gdje je opušteno bez prevelike galame i svjetla fotoaparata - kaže Đurđević. Ispričao nam je i detalje o počecima Colonije te kako je čitava priča uopće krenula.

- Jako duga priča zapravo, pa ću pokušati skratiti. 80-ih godina sam otkrio glazbu i negdje oko 1988. počeo sam aranžirati, skladati i programirati. Prvi ključni moment je bio kada sam počeo raditi na radiju VFM u Vinkovcima gdje mi se napokon otvorila mogućnost da snimim prave demo snimke. Trebao sam naravno i nekoga tko bi to otpjevao pa sam sasvim slučajno upoznao Indiru i pozvao ju na probna snimanja. I tu je počela cijela priča. Već s prvim pjesmama smo uspjeli ostvariti mali, ali značajan uspjeh. Počeli su nas zvati da nastupamo, počeli smo se pojavljivati u medijima, a DJ-evi su vrtili pjesme po klubovima. 2001. godine se dogodila pjesma "Za tvoje snene oči" koja je postala mega hit, i tu su se otvorila sva vrata. Ušli smo u mainstream i postali institucija. Drugi ključni moment je 2017. godina, kako je Indira odlučila otići u solo karijeru, a Ivana Lovrić je postala nova pjevačica - komentirao je. Colonia ima svoj prepoznatljiv zvuk koji je glazbenik mijenjao kako su se mijenjala vremena.

- Ostao sam vjeran svojoj melodici, produkciji i lirskom izričaju, ali ipak malo prilagođeno mlađoj publici. Smatram da je umjetnost imati publiku, pa uvijek držim do onoga što publika voli - rekao je Đurđević. Za njega je studio "sveto mjesto" gdje se opusti i stvaranjem dođe do mira koji mu je prijeko potreban. Inspiraciju za glazbu vidi svugdje oko sebe, u svakoj osobi pokraj njega.

- Svi imaju svoje priče i svoj zanimljiv život. Slušam glazbu, životne priče, ponekad je dovoljno sa samo zasviram nešto i iz te improvizacije se nešto dogodi - dodao je. S Ivanom Lovrić je snimio već veliki broj pjesama te kaže kako mogu birati koju će objaviti kao singl.

- Planiramo izbacivati pjesme svaka dva do tri mjeseca i objavljivati ih na digitalnim platformama. Albumi su također postali nebitni. Kada se skupi dovoljna količina pjesama, možda i bude album, ali sigurno ne u fizičkom izdanju (eventualno vinil) - komentirao je glazbenik. Zagrebački festival je po njemu uvijek bio jedan od naših najrenomiranijih festivala, a uz Doru smatra da je i najjači te vrste u Hrvatskoj. Zbog toga smatra i da je važan za promociju nove pjesme.

- Iako su festivali kao takvi među mlađom populacijom postali nebitni, meni kao autoru "srednje generacije" i članu HDS-a je bitno da sam i dalje dio svega toga - iskreno je naglasio. Za kraj je otkrio i kako očekuje da se njihove nova pjesma svidi današnjoj publici koja voli plesnu glazbu.

- Pjesma je malo retro upakirana u recentni aranžman, stoga kako uvijek kažem, izgubiti ne možemo ništa, a neke novu publiku možda i da - zaključio je.