Boris i Ivana nakon 'Zvijezde pjevaju': Nisam slavuj, ali zato smo mi bili najbolje odjeveni!

Ovotjednu emisiju 'Zvijezde pjevaju' napustili su modni dizajner Boris Banović i Ivana Kindl, a sada su nam otkrili tko su im favoriti u showu, je li im žao što su napustili emisiju te što bi napravili da emisija kreće ispočetka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ivana Kindl

Je li vam žao što ste ispali?

Imala sam osjećaj da ćemo ispasti pa se nisam previše iznenadila, a žao mi je samo zato jer volim te naše lude vikende na Hrtu kad se pripremamo, družimo i pjevamo. Ekipa je nezaboravna i fenomenalna ove godine. S Borisom sam se povezala, baš mi je trebao u životu moram priznati.

Imate li nekog favorita?

Svi bi se pretpostavljam složili sa mnom, to su Lovro i Vjeko.

Foto: Dario Njavro za HRT

Ivana, Vi ste već iskusni u ovoj emisiji i publika Vas zna kao vrlo uspješnu mentoricu, jeste li imali visoka očekivanja ove sezone?

Očekivanja su prema vokalnim mogućnostima zvijezde koju podučavam. Imala sam iskustva s raznim vokalima, dobrim i lošim, sa svakim sam se uspjela energetski povezati. Borisa je najviše sputavala trema, na probama je bio dobar. Kad adrenalin ponese uz tremu, tad se zna dogoditi raspad sistema. Borisu je ovo prvi susret s pravim pjevanjem i svjestan je da to nije samo staneš i pjevaš. No, bilo nam je super, odlično smo se zabavili i imali priliku bolje upoznati.

Foto: Dario Njavro za HRT

Boris Banović

Borise, inače ste modni dizajner, jeste li sami birali kombinacije koje ste nosili za nastupe?

Divne kolegice iz kostimografije su pomogle da za svaki nastup ostvarim viziju kako bi Ivana i ja trebali izgledati. Tako da smo gledateljima osim zabave pokazali da svaka izvedba treba imati i adekvatni styling i time smo svakako pridonijeli ovom showu da bude još zanimljiviji i glamurozniji. Morate priznati da smo bili najbolje odjeveni.

Foto: Dario Njavro za HRT

Biste li nešto napravili drukčije da emisija kreće ispočetka?

Nažalost nisam slavuj, pa to ne mogu promijeniti, pjevanje nije moja profesija pa bi vjerojatno sve bilo isto. Pokazao sam da nisam bas tako oštar kritičar kakvim me ljudi zamišljaju, ovo je zabavni show i mislim da sam pridonio da taj show to i bude. Gledatelji su mogli uživati u našem sudjelovanju pa makar se smijali mojem pjevanju.

Foto: Dario Njavro za HRT

Po čemu ćete najviše pamtiti ovo iskustvo?

Dobar dio mog poslovnog života je vezan za televiziju, osim što sam bio dugo na ekranu na Novoj TV i na HRT-u, isto tako sam bio i iza kamere kao kostimograf, ali ovo je jedno potpuno novo iskustvo. Biti na pozornici tj kako bi rekli biti stage person, nije isto kada ste na kameri kao voditelj ili stvarate priloge, tako da sam zahvalan i sretan sto sam mogao iskusiti i taj segment televizijskog showa. Naravno uz to dolaze i divni zabavni trenuci sa cijelom ekipom koja je jako složna i drago mi je da smo se bolje upoznali i zabavili.

Najčitaniji članci