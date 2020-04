‘Boris je iz par rečenica o poslu izvukao moje privatne priče...'

Dok se većina građana pridržava uputa Nacionalnog stožera Civilne zaštite i ostaje doma diljem Lijepe Naše, iz večeri u večer pred malim ekranima nestrpljivo se iščekuju ljubavni zapleti u RTL-ovoj uspješnici “Brak na prvu”. Reality zamišljen kao eksperiment spajanja totalnih stranaca u bračni par zaintrigirao je stotine tisuća fanova koji se nerijetko pitaju kako su ti ljudi uopće završili zajedno. Stoga smo našim novinarima organizirali “jedan na jedan” s jednim od glavnih krivaca za gledanost “Braka na prvu”, sudskim vještakom i psihoterapeutom Borisom Blaževićem. On je “odradio” dio testiranja s našim reporterima različitih dobi, karakteristika i osobnosti kakva su prolazili kandidati showa uoči početka snimanja. Njegova metoda, kaže, nije samo primjenjiva u realityju “Brak na prvu”, nego se može primijeniti i u svakodnevnom životu, a pomaže ljudima da postanu bolji i uspješniji ne samo u vezama, nego i u profesionalnom pozivu te obiteljskom životu. Iskustva naših novinara koje je Blažević izrešetao pitanjima i na temelju njihovih odgovora izradio im psihoprofile pročitajte u njihovim ispovijestima.

Tatjana Pacek

Psiholog iz showa „Brak na prvu“ doći će u redakciju i nekima od nas napraviti psihoprofile. Ono, ukazat će nam na nešto što ne znamo o sebi ili na ono što možda nismo još osvijestili i pomoći nam da bolje živimo sami sa sobom. I da si nađemo partnera. A-ha-ha! Kaj je on čarobnjak?, to je bila moja prva reakcija na neuobičajeni novinarski zadatak.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

No dobro, svakakvih sam zadataka imala u karijeri, pa može i ovo, mislim si. Dođem na to testiranje, sjedim kao gušter na suncu ispred redakcije. Kad evo urednice opet zove „Pa gdje ste vi, čovjek čeka ispred zgrade“. Gledam oko sebe, nema ga. Mislim si, stvarno je čarobnjak. Sad ga ne vidiš, sad ga vidiš. Zabavno i prije početka. I ta-daaa! Evo ti Borisa Blažinića! Iz redakcije požuruju da se odmah sve snimi, on bi kavu. Ok, skuham je i sjedam s druge strane stola.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Neobavezan, kurtoazni razgovor u dvorištu 24sata o svemu što pričaš kad se s nekim upoznaš ali na drugačiji način. O poslu, mladosti, Novom valu… Veselo, dinamično, zanimljivo. U tih 15-tak minuta ispunila sam neki test, činio mi se jako običan. Uputili smo se u studio, a Boris mi, onako usput, priča kakva sam.

Foto: RTL

Mislim si „Definitivno si čarobnjak! Na osnovu čega? Iz tih nekoliko rečenica o poslu si izvukao i moj privatni profil, neke reakcije, emocije o kojima ne pričam ni sama sa sobom?“. Ni u jednom trenutku nisam pomislila da me promatra psiholog, više da pričam s najboljim prijateljem.

Foto: Fotomontaža/24sata

Neopisiva lakoća razgovora. U studiju, pred kamerama, čovjek priča kako reagiram u određenim situacijama, što volim, u kojim trenucima venem kao cvijetak, kako mi se treba prići da me se uopće zainteresira za posao… Rastrančirao me samo tako! U jednom trenutku sam ga prekinula i pitala želi li biti moj prijatelj, jer, stvarno se divim ljudima koji znaju tako odšacati, skenirati, a pritom nemaš osjećaj nelagode.

Foto: RTL

Psihološki profil – točan do svakog detalja. Još neko vrijeme nakon testiranja smo se družili u dvorištu. Nas četvero novinara kojima je radio profil i on. Što reći osim, majstor svog posla i zanimljiv sugovornik svima nama.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Dubravko Miličić

Prvi 'dejt', prvi poljubac, seks... To su životne situacije koje nam prolaze kroz glavu mnogo prije nego ih doista i doživimo, a realizacija, ako ćemo iskreno, često odskače od pretpostavke. No prvi odlazak psihologu nije u mašti tinejdžera, ne zamišljamo ga. Barem ja nisam.

- Sjednite, gospodine?

- Dubravko.

Pola sata kasnije, udobno zavaljen u fotelju, shvatio sam da je "Dubravko" bilo jedina nepoznanica u psihološkoj jednadžbi, točnije profilu, koji mi je Boris izradio. Za izuzetno kratko vrijeme shvatio sam da se moje životne vrijednosti i riječi koje izlaze iz njega potpuno podudaraju. Ili, plastičnije, rekao mi je ono što samo ja znam. I shvatio sam da bi život bi bio puno lakši kad bismo imali kompas za donošenje odluka. Na kraju, nalaz da sam visoke inteligencije, lucidan do bola, jedina moja boljka, uzimam s rezervom. Ali, morat ću se pomiriti s njim. Jer, to kaže znanost, ne ja.

- Ajde, ljubav nije pitao. Možda i bolje - pomislio sam nekoliko minuta prije kraja jer držim se da je sloboda najvažnija. Barem još neko vrijeme. A onda mi je prekinuo misli.

- Vi uživate u svojoj slobodi, zar ne?

POGLEDAJTE VIDEO: