Boris Leiner promovira čitanku o rock'n'rollu 'Sve bio je ritam'

<p>Nakon više od četiri desetljeća u glazbi, <strong>Boris Leiner</strong> napisao je knjigu autobiografskih zapisa koji sadrže dosad neispričane priče o velikanima domaćeg rocka (Johnny Štulić, Darko Rundek, Josipa Lisac i mnogi drugi).</p><p>Promocija knjige bit će danas od 19 sati na terasi Vintage bara, gdje će se Leiner prisjetiti dana ponosa i slave. Knjigu je ilustrirao Davor Schunk, iskusni crtač i grafički dizajner, čiji se ludički crtež i umjetnički dizajn isprepleću s Leinerovim tekstom.</p><p>- Ti više nisi u Azri, poručio ti je Johnny, rekao je Jurica Pađen. Još je nešto govorio, ali ja ga nisam čuo. Kao maljem pogođen njegovim strašnim riječima drhtao sam cijelim tijelom. Plakalo mi se, povraćalo mi se. Kako me može samo tako pizdunski odjebati preko teklića Pađena?! Nakon punih deset godina odanosti! Zar nisam zavrijedio da mi to kaže u lice?! Bili smo na nesretnoj turneji i promociji albuma ‘Zadovoljština’ 1987. po jugoslavenskim gradovima. Kritičari su nas sasjekli, jedino su još hvalili moje rokersko bubnjarsko srce. Atmosfera u bandu je bila dodatno napeta zbog bezočno kradljivih menadžera. Sve je kulminiralo tučom u svlačionici. Krenuli smo jedan na drugoga - on na mene pepeljarom, ja na njega stolicom. Da nas nije Jurica razdvojio, pala bi krv. To je KRAJ. A početak? Te 1978. živio sam u Trnskom. A u susjednom kvartu, Sigetu, živio je Johnny... - dio je iz knjige u kojoj Leiner evocira uspomene.</p><p>U povijest rock’n’rolla ušao je kao bubnjar Azre te angažmanom u nizu važnih projekata, poput Naturalne mistike, Vještica, Šo!Mazgoona, Aerodroma, Haustora... </p>