Boris Nemec objavljuje spot za pjesmu 'Ti si vrilo mog života'

Foto: PROMO

Novi vizualni uradak ističe duboku sentimentalnost pjesme i umjetnički izraz izvođača.

Doktor Boris Nemec i bivši službeni doktor Vatrenih, predstavlja svoj najnoviji video spot za pjesmu ''Ti si vrilo mog života'', koji donosi snažan vizual i emotivnu priču u skladu s lirskom snagom same pjesme. Spot je snimljen s pažnjom na detalje, od kadrovskih rješenja do simbolike koja prati tekst pjesme.

Foto: PROMO

U spotu su primjetne simbolične reference na život, korijene i emocionalnu povezanost, što pjesmi daje dodatnu dimenziju. Svaki kadar osmišljen je tako da ojača poruku ljubavi, pripadnosti i emocionalne dubine koju pjesma prenosi. Kroz glazbeni izraz i vizualnu realizaciju, Boris Nemec uspijeva prenijeti univerzalnu emociju koja rezonira sa širokom publikom.

„Ovo je pjesma koja dolazi iz srca, nadam se da će publika u spotu prepoznati sve što smo željeli prenijeti: iskrenu ljubav prema životu i korijenima.“ - rekao je Boris Nemec.

Foto: PROMO

Spot je režiran tako da publiku uvede u atmosferu pjesme, kroz emotivne kadrove prirode, intimne scene i simboliku vode koja simbolički dočarava izvore života, „vrilo“ kao izvor svega što nas oblikuje. Kombinacija glazbenog izvođenja i pažljivo osmišljenog video koncepta ostvaruje sklad između zvuka i slike, čineći spot vizualno dojmljivim.

S objavom spota, pjesma se ponovo vraća u fokusu publike, te bi mogla dobiti veliki odjek i u eteru radijskih postaja, ali i na digitalnim platformama.

Foto: PROMO


Spot će sigurno doprinijeti daljnjem jačanju karijere Borisa Nemca i približiti njegovu glazbu novim generacijama slušatelja.

