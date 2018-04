Boris Novković fulao državu: 'Moskvu’ je snimao u Sloveniji

Premijera ! Sutra , srijeda 4.4.2018. na CMC TV, na mojoj official facebook fun stranici i na youtubeu moci cete premijerno vidjeti spot za moj singl pod nazivom "MOSKVA" Zelja mi je da ovu predivnu pjesmu svi skupa pjevamo i na mom koncertu u Lisinskom 14.5.2018. Volim vas i uzivajte do sutra u par fotografija sa snimanja spota

A post shared by Boris Novkovic (@boris_novkovic) on Apr 3, 2018 at 8:02am PDT