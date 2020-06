Boris progovorio o svemu: Nova veza mi nije ni na kraju pameti, Doris je žena, majka, kraljica...

<p>Krah braka <strong>Doris Pinčić</strong> (31) i <strong>Borisa Rogoznice</strong> (31) odjeknuo je poput bombe u medijima, a javnost ne prestaje nagađati o razlozima prekida para kod kojeg je sve do nedavno izgledalo idilično.</p><p>Iako su na Instagramu, gdje su potvrdili prekid, napisali kako više ništa nemaju za reći o tome, čini se da je Boris progovorio.</p><p>- Doris je žena, majka, kraljica - rekao je za<a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3836676/ekskluzivno-prva-ispovijest-borisa-rogoznice-o-krahu-braka-s-doris-nova-veza-mi-nije-ni-na-kraju-pameti/"> RTL Exkluziv</a>.</p><p>- Nova veza mi nije ni na kraju pameti - dodao je.</p><p>Podsjetimo, nakon šuškanja o raspadu braka, Boris i Doris oglasili su se na društvenim mrežama.</p><p>- U prvom trenutku nismo htjeli komentirati uopće jer stvarno mislimo da ima puno važnijih stvari o kojima bi se u Hrvatskoj trebalo pisati i pričati, ali ajde... Iako već neko vrijeme nismo životni partneri, i dalje smo prijatelji i roditelji savršene djece koju smo zajedno stvorili - napisali su.</p><p>Dodali su kako 'nema drame' te da nastavljaju dalje hrabro i s osmijehom.</p><p>- Više ništa nemamo za reći o tome, niti se tiče IKOG osim naše obitelji i molimo sve da to poštuju. Hvala svima na razumijevanju - zaključili su.</p>