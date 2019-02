Borisu baka iz Zambije pomaže odabrati curu: Treba mu ljubavi

Farmer Boris Kolesarić (27) iz Poreča prijavio se u emisiju 'Ljubav je na selu' kako bi našao djevojku za sebe. Najveća strast su mu konji koje je njegov djed spojio s turizmom. Za Borisa je djed veliki životni uzor i uvijek je bio tu za njega.

Borisov djed je vrlo osebujna karaktera te s njima trenutno živi i djedova nova obitelj, piše RTL.

- Navikao sam na mlade bake, deda je s ovom bakom već dvije godine. Tako da mi nije to ništa čudno - kaže Boris.

- Boris je dobar čovjek i voljela bih da nađe ženu koja voli životinje jer on sve svoje vrijeme provodi sa životinjama i radeći sa životinjama. Voljela bih da nađe ženu koja će ga poštovati njegov stil života koji uključuje životinje - kaže Borisova baka iz Zambije.

- Htio bih cijeli svoj život to radit. To me najviše veseli - kaže Boris dok mazi Mirka, svog najstarijeg konja.

- Imamo sedam konja i najdraži mi je lipicanac Storm. Jašim od petnaeste godine konje - dodao je Boris.

U posljednjoj epizodi 'Ljubavi na selu' Borisov djed odlučio je upoznati Borisove kandidatkinje Anu-Paulu i Leonidu sa svojom suprugom, a djevojke su se sporazumjele malo na hrvatskom, a malo na engleskom jeziku.

- Želimo da Boris nađe ženu koja će ga istinski razumjeti. Ženu koja jedino traži ljubav. Neku koja će mu pomoći i pomoći nama. Vaš je posao da ga čuvate i volite se - rekla je Borisova mlada baka Mnaka Likando Dragovoljnović, dodajući da im svima cilj treba biti ljubav prema Borisu.

- Budući da si već imala kontakte sa životinjama, mogla bi naučiti sedlati konja - rekao je djed Leonidi, a Ani-Pauli dao je zadatak da nahrani zečeve i piliće.

