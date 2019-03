Borko Perić i Jelena napustili show, a 'pale' su i prve desetke

Iza kandidata showa 'Zvijezde pjevaju' su već tri epizode, a natjecanje su dosad napustili Krešimir Macan i Antonia Matković Šerić te Frano Ridjan (34) i Žanamari Perčić (37). U četvrtoj epizodi prvi su nastupili Tara Thaller (21) i Dino Jelusić (26) i pjevali pjesmu 'The Winner Takes It All' grupe ABBA, ali u hrvatskoj verziji 'Jači uzme sve'. Osvojili su 34 boda te im je pripala prva desetka.

Foto: HRT

- Jako me zadivilo to kako se pripremaš za ovu točku. Shvatila sam da ulaziš u emociju što si mi poslije i dokazala. Stvarno mi se jako dopala hrvatske verzija i kako ste to izveli - rekla je Danijela Martinović (47), a Mirela Priselac Remi (39) je rekla da je sve bilo savršeno.

- Vidim te na Broadwayu - rekla joj je Valentina Fijačko (42).

Foto: HRT

Sljedeći su na pozornicu stali Borko Perić (38) i Jelena Radan (44) koji su pjevali pjesmu '24.000 baci' Adriana Celentana. Izazvali su ovacije publike, a osvojili su 31 bod.

- Borko jako si muzikalan. Užitak te gledati i slušati. Vidi se da ti je pozornica dom - rekla je Valentina.

- Draže bi mi bilo da ste posegnuli u naš rock and roll - dodao je Miroslav Škoro (56).

Foto: HRT

Treći po redu nastupili su Katarina Strahinić (26) i Pero Galić (49). Otpjevali su pjesmu 'Summer Nights' iz filma 'Briljantin'. Osvojili su 30 bodova.

- Katarina, ti si napravila najveći napredak, čini mi se, od svih kandidata. Stvar koju moram navesti bilo bi mi draže da te bilo više. Možda sljedeći put malo više angažmana - rekla je Remi.

- Što si smirenija, to si bolja - dodala je Valentina, ali se s tim nije složila Danijela već joj je rekla da ostane svoja.

Foto: HRT

Bojan Jambrošić (33) i Ashley Colburn pripremili su svoju verziju pjesme 'Footloose' i osim Tari i Dini pripala je i njima desetka. Ukupno su osvojili 35 bodova.

- Prošli put ste digli scenski nastup na jednu novu razinu, a sada ste samo nastavili. Što se toga tiče, nitko vas nema. Tu ste majstori - rekla je Remi te savjetovala Ashley neka poradi na vibratu.

Foto: HRT

Poslije njih predstavili su Ella Dvornik (28) i Goran Bošković s pjesmom 'I wanna Be Like You' iz 'Knjige o džungli'. Žiri im je dao 31 bod.

- Drago mi je da ste se vratili u punom sjaju. Čak ste mi i bolji nego oni majmunčići u spotu - ispričala je Valentina, a Danijela je savjetovala Eli neka pokaže svoj 'splitski nerv'.

Foto: HRT

Posljednji su nastupili 'lovac' Krešimir Sučević Međeral (39) i Ivana Kindl (41) pripremili su pjesmu 'U gaju tom' iz filma 'Tko pjeva zlo ne misli'. Za performans su dobili 28 bodova.

- Krešo je postao naš ambasador dobre volje ove emisije. Mislim da vas dvoje počinjete izazivati Ashley i Bojana što se tiče scenskog nastupa. Odličan odabir pjesme - rekla je Remi.