Borna o bivšem suprugu: 'Za naš odnos nije imao energije. Zato je i danas bez partnerice'

Moj bivši suprug bio je i ostao ekstremno velik radnik koji je cijeli život posvetio poslu. I sigurno da sam u tom prostoru ja kao žena bila na drugom ili trećem mjestu jer on za naš odnos nije imao energije. Zato je i danas i većinu svog vremena bez životne partnerice, rekla je Borna Kotromanić (51) u nedavnom intervjuu za Story. Osvrnula se na bivšeg supruga Luku Rajića s kojim ima trojicu sinova.

- I danas mu je fokus samo na poslu pa je to njegov život. Posao je njegova beba, a on je za to platio enormnu cijenu odrekavši se puno toga u životu. Svi uspješni ljudi kao što su i Bill Gates i Warren Buffett plaćaju cijenu svog uspjeha - ispričala je Borna pa dodala kako Luka nije dangubio ni danima ni satima, jer od mladosti nije imao alternativu.

Njihova djeca su, kaže, svjesna i zahvalna na tome što im je omogućeno da danas nakon života i školovanja u svijetu mogu biti dio očeva sustava.

- Posljednjih 30 godina kreira desetke tisuća radnih mjesta, njegove su kompanije među najrespektabilnijima u Hrvatskoj. Dok sam bila u braku s njim, nisam smjela voziti ni auto koji je bio u vlasništvu tvrtke, a kamoli, poput nekih, kupovati cipele ili torbice na taj račun - rekla je Kotromanić.

Borna i Luka bili su u braku od 1996. do 2006. godine. Upoznali su se u jednoj teretani u Zagrebu, a vjenčali su se u Dubrovniku. Za njihov se razvod često govori da je bio jedan od najskupljih u Hrvatskoj.

