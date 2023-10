Bosanskohercegovački bend slavi 40 godina: Bombaj Štampa pjevat će nove singlove

Bombaj štampa obilježava velika četiri desetljeća postojanja benda. Bosanskohercegovački je pop-rock sastav ove godine odsvirao preko trideset koncerata diljem regije, a proslava će jubileja kulminirati u subotu, 16. prosinca 2023. godine u zagrebačkoj Tvornici kulture.

Bombaj štampu osnovao je gitarist benda, Nedim Babović, 1983. godine u Sarajevu. Bend je nastao kao proizvod sarajevskog pokreta New Primitives ili novi primitivizam koji se pojavio krajem 1970-ih i početkom 1980-ih godina kao odgovor na britansku punk kulturu i novi val.

U bend je na mjesto frontmena ubrzo došao Branko Đurić Đuro nakon čega Bombaj štampa počinje svirati po sarajevskim klubovima.

Iz njihovog su se repertoara vrlo brzo izdvojili hitovi kao što su pjesme 'Željo, to je moj tim', 'Jogging across Alipašino polje' i 'Dole' koje su se 1984. godine našle i na LP ploči pod nazivom 'Jogging Across Alipašino polje (LP Nove nade, nove snage)'.

Đurine glumačke obaveze uvelike su ograničavale djelovanje benda, zbog čega je njihov debitantski eponimski album 'Bombaj štampa' objavljen tek 1987. godine.

Svoj su drugi album 'Ja mnogo bolje letim sam' objavili već 1990. godine, a posljednji su predratni koncert održali u Pakracu 1991. godine, nakon čega je uslijedila dugogodišnja pauza.

Sastav se ponovno okupio 2010. godine i objavio svoj treći studijski album 'Neka DJ odmah dole CJ'. Kao najveće su se uspješnice izdvojile pjesme 'Vriska'; te 'Nedim', obrada pjesme 'Nadine' čiji je autor Chuck Berry.

Nakon studijskih, uslijedile su koncertne aktivnosti.

Bombaj štampa 2020. je godine objavila tri singla: 'Samo lagano', 'Udari me nečim' i 'Nisi sama' za koju je stihove napisao Momčilo Bajagić Bajaga, no pandemija je znatno usporila njihovu promociju.

Nakon brojnih nastupa u svim republikama bivše države, veliki će jubilej Bombaj štampa okruniti zagrebačkim koncertom u prosincu 2023. godine u Tvornici kulture.

Bend će ovim posebnim povodom izvesti najveće uspješnice karijere, ali i nove singlove.

Bend će ovim posebnim povodom izvesti najveće uspješnice karijere, ali i nove singlove.