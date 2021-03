Holivudski glumac Chadwick Boseman prije šest mjeseci je preminuo nakon borbe sa zloćudnom bolešću, a vijest o njegovom odlasku sve je šokirala. Imao je samo 43 godine, a nekoliko posljednjih godina karijere bilježio je sjajne uloge i velike uspjehe.

Nema sumnje kako će Boseman za svoje uloge dobiti još nekolicinu nagrada posthumno, a iznimka nije bila ni sinoćnja dodjela nagrada Zlatni globus. Uostalom, svaki drugačiji ishod bio bi prvorazredna senzacija.

Iako je imao oštru konkurenciju u vidu glumačkih legendi Anthonyja Hopkinsa ('The Father') i Garyja Oldmana ('Mank) te Riza Ahmeda (Sound of Metal) i Tahara Rahima ('The Mauritanian'), Boseman je bio jedna od najsigurnijih oklada prije dodjele te je u skladu s očekivanjima osvojio Zlatni globus za najboljeg filmskog glumca u drami za vodeću ulogu u filmu 'Ma Rainey: Majka bluesa'.

Njegova udovica Taylor Simone Ledward primila je nagradu, a pritom nije mogla sakriti emocije koje su je preplavile.

- On bi sada zahvalio Bogu, svojim roditeljima i precima, svojem nevjerojatnom timu iz filma... Rekao bi zasigurno nešto prekrasno u ovom trenutku, nešto inspirirajuće što bi motiviralo sve druge i dalo im snage i vjere da nastave slijediti svoje snove, ali ja nemam te njegove riječi. Zato moramo iskoristiti sve trenutke koje imamo s onima koje volimo. Dušo, samo nastavi - kazala je u emotivnom javljanju i zahvalila još jednom svima Bosemanovim suradnicima na ovom filmu.