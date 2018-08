Bourdainovu curu zlostavljao Weinstein, a ona je tinejdžera?

Glumica Asia Argento (42) bila je jedna od prvih žena koje su optužile filmskog producenta Harveyja Weinsteina (66) za seksualno zlostavljanje. Američki portal TMZ tvrdi da je Argento zlostavljala 2013. tada 17-godišnjeg dječaka kojem je platila za šutnju.

Djevojka pokojnog kuhara Anthonyja Bourdaina, koji ju je podržao i rekao kako Weinstein zaslužuje umrijeti sam, svoju je žrtvu, glumca Jimmyja Bennetta (22) upoznala 2004. na setu filma 'The Heart Is Deceitful Above All Things'. Argento i Jimmy su u filmu tumačili majku i sina. Prema dokumentima koje ima američki New York Times, Asijini i Jimmyjevi odvjetnici su postigli nagodbu od 380.000 (oko dva i pol milijuna kuna).

Kako piše The Times, Bennettov odvjetnik je krajem prošle godine kontaktirao Argento i rekao joj da ju glumac namjerava tužiti. Ispričao joj je da je riječ o seksualnom napadu koji je počinila nad Jimmyjem 2013. kada je imao samo 17 godina.

The Times tvrdi kako u dokumentima piše da se Bennett susreo s Argento u hotelu u Kaliforniji 9. svibnja 2013. te da ga je ona napila stalno mu davajući alkohol. Navodno ga je nakon toga Asia počela ljubiti i bacila na krevet te ga je oralno zadovoljila. Kasnije se popela na Bennetta i imali su seksualni odnos.

Argento je na društvenim mrežama objavljivala slike s mladim kolegom iz dana kada se navodni seksualni napad dogodio.

- Najsretniji dan u mom životu, ponovni sastanak s Jimmyjem Bennettom - istaknula je glumica pokraj zajedničke fotografije. Uz drugu sliku Argento je napisala da je mladi kolega 'njezin sin, njena ljubav dok god živi'. The Times tvrdi kako je Bennettov odvjetnik rekao da njegov klijent ima još slika od kojih je jedna na kojoj leže bez gornjeg dijela odjeće na krevetu. Dodaje kako je Asia platila Jimmyju u travnju ove godine 200.000 dolara (oko milijun i 300 tisuća kuna) da bi dobila neke od 'škakljivih' fotografija.

Odvjetnik je glumicu upozorio da bi Bennett unatoč nagodbi koju su potpisali mogao javnosti ispričati što se dogodilo. No ne može ju tužiti za seksualno zlostavljanja.

- Može objaviti vaše zajedničke fotografije, ali nema dopuštenje gnjaviti te zbog još novaca, ponižavati te ili tužiti sve dok ispunite sve svoje obveze iz nagodbe - napisao je glumici u mailu njezin odvjetnik. Argento još nije komentirala optužbe za zlostavljanje.

Asia je jedna od najžešćih zagovornika pokreta #MeToo (#I ja isto) protiv seksualnog zlostavljanja u Hollywoodu.

